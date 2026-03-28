Congo-Kinshasa: Une panne du bac Makole entrave le trafic entre plusieurs localités de Lubao

Les activités socio-économiques tournent au ralenti dans le territoire de Lubao (Lomami), à la suite d'une panne technique du bac Makole survenue mercredi 25 mars 2026 sur la rivière Lomami. Cette infrastructure stratégique, essentielle pour la traversée des personnes et des biens, coupe un axe important pour les échanges entre les habitants de cette zone.

Sur place, seules les pirogues tentent d'assurer la traversée. Selon des sources locales, les conditions de passage sont jugées risquées, voire impraticables, notamment pour le transport des marchandises.

Face à cette situation, le député provincial Sébastien Kashimpo, élu du territoire de Lubao, est intervenu en urgence. Il a saisi le vice-gouverneur intérimaire, ainsi que le directeur provincial de l'Office des routes, pour obtenir une solution rapide.

Le député affirme que des dispositions sont en cours pour permettre la réparation du bac et la reprise du trafic dans les meilleurs délais.

Pour les habitants, la remise en service du bac Makole constitue une urgence afin de rétablir la circulation et relancer les échanges commerciaux.