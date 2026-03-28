Togo: Baisse des prix des produits alimentaires importés

27 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Bonne nouvelle pour les consommateurs de la zone UEMOA. Selon Eco & Finances, les prix des principaux produits alimentaires importés par les pays membres ont chuté de 18% en un an.

Le riz, le sucre, l'huile de soja et le lait sont tous concernés par cette tendance baissière, qui devrait alléger sensiblement la pression sur les ménages les plus vulnérables.

Une exception notable toutefois : le blé, dont le prix a progressé de 7%, sous l'effet des tensions persistantes sur les marchés céréaliers mondiaux.

Cette évolution globalement favorable des cours internationaux offre une opportunité précieuse aux États membres pour stabiliser les prix à la consommation et renforcer leur sécurité alimentaire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.