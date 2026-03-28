Togo: Baisse des prix des produits alimentaires importés

Bonne nouvelle pour les consommateurs de la zone UEMOA. Selon Eco & Finances, les prix des principaux produits alimentaires importés par les pays membres ont chuté de 18% en un an.

Le riz, le sucre, l'huile de soja et le lait sont tous concernés par cette tendance baissière, qui devrait alléger sensiblement la pression sur les ménages les plus vulnérables.

Une exception notable toutefois : le blé, dont le prix a progressé de 7%, sous l'effet des tensions persistantes sur les marchés céréaliers mondiaux.

Cette évolution globalement favorable des cours internationaux offre une opportunité précieuse aux États membres pour stabiliser les prix à la consommation et renforcer leur sécurité alimentaire.