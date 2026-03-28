Gabon: JIF 2026 - La Francophonie prône pour une 'Génération Z, génération paix'

Célébrée chaque 20 mars, la 56e Journée Internationale de la Francophonie (JIF) a été célébrée en différé le 25 mars dernier à Libreville, par sa Représentation pour l'Afrique centrale (REPAC-OIF) dont le siège est situé au Gabon, à Libreville. Cette cérémonie de célébration s'est tenue au siège même de l'institution avait en fond la mise en évidence de la diversité et la vitalité de la langue française.

Cette célébration qui s'est déroulée en différé a réuni plusieurs pays membres de la Francophonie, des pays amis à l'instar de la Korée, ou l'Egypte, le réseau des ambassadeurs francophones, ainsi que la Secrétaire générale du Ministère gabonais des Affaires étrangères, Roseline Patricia Mboukou Foutou, représentant le ministre.

La célébration a mis en évidence la diversité et la vitalité de la Francophonie à travers le monde. Comme l'a souligné, Alphonse Waghena, représentant du REPAC dans son allocution, "Le français est un lien puissant qui unit des millions de locuteurs, favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle, véritables leviers de paix."

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IAlphonse Waguena, a pour sa part rappelé la portée symbolique du 20 mars, journée mettant en lumière « la diversité et la vitalité de la francophonie ». Il a présenté plusieurs initiatives menées dans la région : programmes environnementaux dans le bassin du Congo, fonds de solidarité « La Francophonie avec Elles » en faveur de l'autonomie économique des femmes, et projets numériques destinés à renforcer l'employabilité des jeunes.

De plus, il a rappelé que cette célébration est l'occasion pour les francophones mettent en valeur et l'honneur leur langue et leur culture grâce à diverses activités, telles que la musique, la danse, les débats, les concours, les dégustations gastronomiques ainsi que les activités sportives.

Dans le même élan, le président du groupe des ambassadeurs francophones, Abdella Sbihi, est revenu sur la portée géopolitique de l'OIF. Selon le diplomate, "L'OIF, rassemble aujourd'hui 90 États et gouvernements, représente un espace géopolitique majeur couvrant près de 1,5 milliard d'individus à travers le monde et incarne bien davantage qu'un simple espace linguistique." C'est dire à quel point, la langue française constitue un cadre structuré d'action multilatérale en faveur de la paix, de la démocratie, de l'État de droit et du développement durable.

Quant à la partie gouvernementale représenté à cette cérémonie par la Secrétaire générale du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l'intégration et de la diaspora, Roseline Patricia Mboukou Foutou, a rappelé que la célébration de la 56e Journée internationale de la Francophonie fait référence à la signature, le 20 mars 1970, de la Convention de Niamey. Placée sous le thème « Génération Z, génération paix », cette édition au Gabon, a pour objectif de mettre en relief le rôle des jeunes face aux défis contemporains, ainsi que leur capacité à imaginer et à construire des sociétés plus inclusives et apaisées.

Outre cela, Roseline Patricia Mboukou Foutou est revenue sur le fait que la langue française a su coexister harmonieusement avec les langues locales du Gabon, est porteuse de valeurs essentielles, telles que "l'éducation, la citoyenneté, la pluralité, le partage et la paix."

Etant donné que cet événement annuel donne l'opportunité aux pays francophones de mettre en valeur et à l'honneur leurs cultures, l'organisation de plusieurs activités culturelles se justifie. Le Maroc, la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo, et bien d'autres ont mis à l'honneur les arts culinaires, l'artisanat ainsi que les danses traditionnelles, illustrant ainsi toute la richesse et la diversité culturelle de l'espace francophone.

On note aussi, la tenue en mai prochain à Libreville, des missions économiques et commerciales « Retour de la Francophonie », quatre ans après celles organisées en Afrique centrale. Une initiative qui illustre, selon lui, "l'ancrage économique croissant de la Francophonie" et son rôle dans la création d'opportunités pour les jeunes, a annoncé, Alphonse Waguena.