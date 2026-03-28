Afrique du Nord: Maroc-Costa Rica - Un partenariat en pleine relance, marqué par un soutien explicite au plan d'autonomie marocain

Le Royaume du Maroc et la République du Costa Rica ont franchi un nouveau cap dans leurs relations bilatérales à l'occasion de la visite de travail à Rabat du ministre costaricien des Relations extérieures et du Culte, Arnoldo André Tinoco. À l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, les deux parties ont signé une Déclaration conjointe marquant leur volonté d'inscrire leur partenariat dans une nouvelle dynamique, fondée sur un dialogue politique structuré et une coopération renforcée.

Les deux ministres ont ainsi réaffirmé leur engagement à consolider les relations diplomatiques entre Rabat et San José, dans le respect de principes partagés tels que la transparence, le respect mutuel, le développement durable, la protection de l'environnement et les droits de l'Homme. Cette convergence de vues traduit une volonté commune de bâtir un partenariat équilibré, tenant compte des spécificités de chaque pays.

Au cours de cette visite, le chef de la diplomatie costaricienne a salué les avancées enregistrées par le Maroc dans plusieurs domaines, mettant en exergue les efforts déployés par le Royaume en matière de stabilité régionale, de développement et de coopération Sud-Sud. Ce positionnement reflète, selon les observateurs, une reconnaissance croissante du rôle structurant du Maroc sur la scène internationale, sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Sur le plan sectoriel, Rabat et San José ont identifié plusieurs axes prioritaires de coopération, notamment l'agriculture, les énergies propres, la recherche scientifique, le tourisme responsable et la protection de l'environnement. Les deux parties entendent également renforcer les échanges techniques et encourager les flux d'investissements, en s'appuyant sur une meilleure circulation de l'information économique entre leurs institutions respectives.

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Dans cette même dynamique, les deux pays ont exprimé leur volonté de dynamiser les visites officielles et de multiplier les échanges entre leurs administrations, tout en convenant de tenir prochainement une première réunion de consultations politiques, appelée à structurer durablement leur dialogue bilatéral.

Au-delà des aspects économiques et techniques, la question du Sahara marocain a occupé une place centrale dans les discussions. Dans la Déclaration conjointe signée à Rabat, la République du Costa Rica a estimé que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc constitue « la base la plus appropriée, sérieuse, crédible et réaliste » pour parvenir à une solution politique à ce différend régional, considérant qu'une autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter l'option la plus réalisable.

San José a, en outre, affirmé son intention d'agir en cohérence avec cette position aux niveaux politique, diplomatique, économique et consulaire, marquant ainsi un alignement de plus en plus concret avec le Maroc sur ce dossier.

Le Costa Rica s'est également félicité de l'adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant suivre de près la dynamique positive observée autour de la question du Sahara marocain sous l'impulsion du Royaume. Dans ce contexte, les deux parties ont réitéré leur soutien aux efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution politique définitive à ce différend.