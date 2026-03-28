Congo-Brazzaville: Journée mondiale du théâtre - Les élèves de l'École d'excellence de la fraternité sensibilisés à la protection de l'environnement

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, les élèves de l'École d'excellence de la fraternité, située dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, ont assisté le 27 mars à une représentation théâtrale intitulée « Le cri de la forêt ».

À l'initiative de la promotrice de la Caravane du livre et du théâtre, Mireille Opa Elion, le moment de visionnage et de partage a permis aux élèves de l'Ecole d'excellence de découvrir le rôle essentiel des arbres dans la nature, en général, et dans la vie de l'homme, en particulier.

La pièce « Le cri de la forêt », tirée de l'ouvrage éponyme de l'auteur Henri Djombo, a suscité l'admiration des spectateurs, majoritairement composés d'élèves. Grâce au professionnalisme des acteurs, la représentation a captivé l'attention de l'assistance. Elle a transporté le public dans un village fictif nommé Mbala, où les habitants, confrontés à la précarité, pensaient ne pouvoir survivre qu'en abattant les arbres. C'est finalement l'intervention d'un agent de l'État qui les a dissuadés, tout en les sensibilisant aux conséquences de la déforestation et de la pollution industrielle.

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Émus de découvrir ou de redécouvrir l'importance des arbres au quotidien, les élèves ont promis de relayer l'information et de poursuivre la sensibilisation afin de lutter efficacement contre le changement climatique et la déforestation.

« Merci beaucoup à Mme Opa, c'est un moment émouvant auquel nous venons d'assister. Nous avons beaucoup appris et il est temps que l'homme prenne ses responsabilités, sinon le futur sera désastreux. Je demande à tous les enfants de militer pour la protection des forêts. Nous devons planter des arbres dans nos écoles et nos maisons, cela participera à notre bien-être », a indiqué Bouba Gosh, l'un des élèves de l'établissement.

Selon Mireille Opa Elion, le message principal consiste à informer les citoyens sur les effets néfastes de la destruction des forêts, puisque les activités polluantes conduisent souvent à la sécheresse, mettant ainsi en péril les générations futures. Pour elle, il est nécessaire que les Congolais s'approprient le théâtre, vecteur de messages d'harmonie et de cohésion sociale, mais aussi puissant outil d'éducation de masse face aux dangers qui guettent l'humanité.

« Ces journées permettent d'inciter les adultes et les jeunes à s'intéresser au théâtre qui est un art majeur. La pièce nous présente les cris des arbres. Si aujourd'hui nous parlons du changement climatique, c'est, entre autres, parce que les arbres crient à cause de l'action de l'homme », a souligné Mireille Opa Elion.

Elle a rappelé, par ailleurs, les missions principales de la Caravane du livre et du théâtre, qui consistent à promouvoir la culture de l'écrit et de la scène.

Notons que la cinquième édition de cette caravane se déroulera entre les mois d'avril et de juin dans les départements récemment créés, ainsi que dans le Niari, la Bouenza et à Pointe-Noire.