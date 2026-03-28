Burundi: La perte d'un journaliste au Burundi

communiqué de presse

Human Rights Watch déplore le décès de Jackson Bahati

Human Rights Watch déplore le décès du journaliste burundais Jackson Bahati, mort subitement à l'âge de 55 ans le 16 mars 2026.

Bahati était une figure incontournable du journalisme au Burundi. Écrivain et présentateur talentueux, il était guidé par une curiosité innée et un profond amour pour son pays. Tout au long de sa carrière qui s'est étendue sur plusieurs dizaines d'années, Bahati a interviewé de nombreuses victimes et témoins d'abus des droits humains avec bienveillance et compassion, leur permettant ainsi de s'exprimer et de faire entendre leurs expériences.

Bahati a travaillé pour divers médias à travers le Burundi au fil de sa carrière et était considéré comme un mentor pour les jeunes journalistes, toujours prêt à soutenir la nouvelle génération. Il était profondément dévoué envers ceux qui le considéraient comme un enseignant et souhaitait, avant tout, que des médias solides au Burundi fassent partie de son héritage.

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Lorsque le Burundi a connu des bouleversements politiques et sécuritaires tumultueux en 2015, Bahati est resté dans le pays, déterminé à poursuivre son travail. Il était conscient de la situation sécuritaire difficile et parfois dangereuse pour les journalistes travaillant dans cet environnement, mais il n'a jamais laissé ces défis le décourager, ni lui ni son entourage.

En 2015, lors des violences autour de son domicile à Cibitoke, Bahati était en première ligne pour couvrir les évènements, faisant preuve d'éloquence et d'un engagement personnel profond tant pour le journalisme que pour la cause des droits humains.

Le décès de Bahati est un choc pour la communauté médiatique des Grands Lacs et pour ses collègues et partenaires à travers le monde, y compris Human Rights Watch. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui lui étaient proches. Le Burundi a perdu un journaliste engagé, un fervent défenseur, un ami et une âme bienveillante et généreuse. Il nous manquera profondément et restera toujours dans nos mémoires.