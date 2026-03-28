Ethiopie: Forum « Investir en Éthiopie 2026 » - Des accords d'investissement atteignant 13,1 milliards de dollars conclus avec succès.

Addis-Abeba — Le Forum « Investir en Éthiopie 2026 » s'est achevé sur une note très positive, avec la signature d'accords d'investissement d'un montant total de 13,1 milliards de dollars couvrant plusieurs secteurs stratégiques.

Ce volume d'engagements constitue l'un des résultats les plus remarquables enregistrés par l'Éthiopie en matière d'attraction d'investissements ces dernières années.

La cérémonie de clôture a été marquée par la conclusion d'importants accords dans des domaines clés tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et l'agro-industrie, l'énergie, le secteur de la construction, ainsi que d'autres priorités nationales. Ces engagements illustrent l'intérêt croissant des investisseurs pour le potentiel économique du pays.

Dans un communiqué transmis à ENA, la Commission éthiopienne des investissements a souligné que ces accords reflètent une confiance solide dans la dynamique de croissance de l'Éthiopie et dans ses perspectives de développement à long terme.

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Elle a également précisé que ces nouveaux projets devraient générer un grand nombre d'emplois, renforcer les recettes en devises et faciliter le transfert de technologies dans des secteurs stratégiques.

Cette performance s'inscrit dans la continuité du Forum « Investir en Éthiopie 2025 », au cours duquel des accords d'une valeur de 1,6 milliard de dollars avaient été conclus.

Selon les autorités, ces projets sont aujourd'hui pleinement opérationnels et participent déjà activement à la croissance économique du pays.

Dans l'ensemble, ce forum consolide davantage la position de l'Éthiopie en tant que destination d'investissement de plus en plus compétitive, tout en servant de plateforme majeure pour développer de nouveaux partenariats et renforcer la confiance des investisseurs sur le long terme.