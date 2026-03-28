Sénégal: BRVM - Le titre SETAO réalise la meilleure performance en termes de hausse de cours en fin de semaine.

27 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la dernière séance de cotation de cette semaine, le titre SETAO (Société d'Etudes et de Travaux pour l'Afrique de l'Ouest) Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de l'actions de cette valeur est passé de 2 350 FCFA la veille à 2 525 FCFA ce vendredi 27 mars 2026, soit une hausse de 7,45% en valeur relative et 175 FCFA en valeur absolue. Au troisième trimestre 2025, la SETAO a réalisé un résultat net déficitaire de 447 millions FCFA, en baisse de 22 % par rapport à la même période en 2024 où il était déficitaire de 610,943 millions FCFA.

Durant la même période, le chiffre d'affaires s'élevait à 3,455 FCFA, en forte hausse de 176 % par rapport au 30 septembre 2024. Selon les dirigeants de la société, le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2025 est estimé à 4 milliards de FCFA. C'est ce qui explique la hausse du cours du titre.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 2 525 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,00% à 53 105 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 2 995 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 4,84% à 3 250 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 4,40% à 15 300 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,84% à 2 110 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 5,59% à 12 250 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,02% à 6 105 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 2 170 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,81% à 4 890 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est rehaussée à 5,473 milliards FCFA contre 920,551 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une hausse de 166,02 milliards, en s'établissant à 15 660,629 milliards FCFA contre 15 494,609 milliards FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations a enregistré une baisse de 25,532 milliards FCFA, se situant à 12 018,494 milliards FCFA contre 12 017,068 milliards FCFA le jeudi 26 mars 2026.

L'indice BRVM composite a fortement progressé de 1,07% à 406,18 points contre 401,87 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est aussi rehaussé de 1,07% à 191,21 points contre 189,18 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 1,29% à 160,80 points contre 158,75 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a gagné 0,61% à 279,87 points contre 278,16 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 1,07% à 156,41 points contre 154,75 points la veille.

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