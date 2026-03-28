Guinée: Conakry à l'honneur à Paris - La culture guinéenne conquiert Africapitales 2026

La scène culturelle guinéenne vient de franchir un nouveau cap sur la scène internationale. À l'occasion de la 5e édition du festival Africapitales 2026, la ville de Conakry a été désignée « Capitale invitée d'honneur », une reconnaissance majeure qui consacre la vitalité et la créativité artistique du pays à Paris.

Sous l'impulsion du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, dirigé par Moussa Moïse Sylla, la Guinée a su imposer une diplomatie culturelle ambitieuse. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision stratégique Simandou 2040 portée par le président Mamadi Doumbouya, qui ambitionne de faire du pays un pôle d'influence culturelle et économique.

Pendant dix jours, spectacles, expositions et rencontres professionnelles ont rythmé l'événement, offrant une vitrine exceptionnelle à la jeune génération d'artistes guinéens. Des figures montantes telles que Queen Rima, Niariu, Hakim Bah, Petit Tonton, Bappa Oumar, Barbi Black, Aboubacar Savané et Souleymane Tata Diallo ont brillamment représenté la richesse et la diversité des disciplines artistiques nationales, allant de la musique au théâtre, en passant par la mode, le cinéma et la littérature.

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« La Guinée crée, innove, stimule et rayonne », a affirmé le ministre Moussa Moïse Sylla, soulignant la montée en puissance d'un écosystème culturel en pleine effervescence. De son côté, la Direction générale des industries culturelles et créatives (DGICC) a piloté une programmation audacieuse et structurée. Sa représentante, Bilia Bah, insiste sur l'objectif stratégique: «ouvrir des scènes aux artistes et construire leur carrière internationale».

Ce rayonnement ne s'arrêtera pas aux rives de la Seine. Un retour symbolique à Conakry est d'ores et déjà annoncé pour septembre 2026, prolongeant ainsi l'élan initié à Paris et renforçant les échanges culturels entre la Guinée et le reste du monde.