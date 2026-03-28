Angola: Le président João Lourenço met en garde contre l'aggravation des crises mondiales

Malabo — Le président de la République, João Lourenço, a alerté ce samedi à Malabo sur l'aggravation des crises sécuritaires, humanitaires, énergétiques, alimentaires et climatiques dans le monde.

L'homme d'État a fait cette déclaration lors de son discours d'ouverture du XIe Sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OCDE).

« Le monde est devenu une jungle où n'importe quelle superpuissance invoque un droit inexistant en droit international : le droit à une attaque préventive, fondé uniquement sur la présomption qu'une autre personne se prépare à m'attaquer et à me détruire. Ce fut le cas en Irak, où rien n'a été prouvé, et c'est maintenant le cas en Iran », a-t-il souligné.

Il a ajouté que le monde ne pourra plus supporter longtemps l'aggravation des crises sécuritaires, humanitaires, énergétiques, alimentaires et climatiques, toutes causées par l'irresponsabilité de l'humanité.

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Selon João Lourenço, la navigation maritime, le transport aérien international, le tourisme, le commerce international et la chaîne logistique des pièces, composants et matières premières essentiels au fonctionnement des industries sont tous au bord de l'effondrement, signe que l'économie mondiale court un grave risque de récession.

« Qui assumera finalement la responsabilité de cette catastrophe, qui n'est plus une prédiction, mais une triste réalité ? », s'est-il interrogé.

Il a donc appelé chacun à agir pour changer la situation actuelle, en commençant par exiger la fin des guerres en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

« Nous sommes une organisation composée de 79 nations et nous devons veiller à ce que notre voix compte et que nous jouions un rôle significatif dans le traitement des grands enjeux mondiaux, afin que nos points de vue soient pris en compte dans la recherche de solutions aux graves problèmes qui menacent la sécurité et la paix dans le monde », a déclaré João Lourenço.

Le 11e Sommet de l'OEASP réunit les dirigeants de 79 pays dans le but de renforcer la coopération, la paix et le développement durable entre les États membres.

L'événement a été marqué par la passation de la présidence de l'organisation de João Lourenço à son homologue de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema.