Angola: Le président angolais cède la présidence de l'OEACP à la Guinée équatoriale

Malabo — Le président João Lourenço a cédé samedi, à Malabo, la présidence de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) à Teodoro Obiang Nguema, de Guinée équatoriale, lors du 11e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation.

Cet acte marque la fin du mandat de l'Angola à la tête de l'OEACP, qui avait débuté en 2022.

Durant cette période, le pays a promu des réformes institutionnelles, renforcé des partenariats stratégiques et encouragé une nouvelle approche de la coopération entre les États membres.

La passation de pouvoir a été symbolisée par la remise des symboles de l'institution, ainsi que du drapeau et du logo, à Teodoro Obiang Nguema, en signe de continuité et de responsabilité institutionnelle.

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Lors de son discours d'ouverture du sommet, João Lourenço a souligné les progrès accomplis sous la présidence angolaise, notamment le renforcement des relations avec l'Union européenne, l'institutionnalisation des mécanismes de décision internes et l'engagement à mobiliser des ressources financières pour l'organisation.

L'OEACP regroupe environ 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et constitue une plateforme de coordination et de coopération internationales visant le développement durable et la défense des intérêts communs sur la scène mondiale.