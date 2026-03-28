Angola: Le chef de l'État met en avant les avancées de la présidence angolaise de l'OEACP

Malabo — Le président de la République, João Lourenço, a souligné ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, les principaux acquis de la présidence angolaise de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), insistant sur le renforcement des partenariats stratégiques, la modernisation institutionnelle et l'affirmation d'un nouveau modèle de coopération internationale.

S'exprimant lors de l'ouverture du XIe Sommet de l'organisation, le chef de l'État a dit que, durant son mandat, il avait été possible de renouveler et d'approfondir le partenariat avec l'Union européenne, concrétisé par la signature de l'Accord de Samoa, entré en vigueur dans les délais impartis.

Il a mentionné que cet instrument avait permis la tenue, à Luanda, de la première Assemblée parlementaire conjointe des deux organisations, une étape importante qui a contribué à consolider des relations fondées sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et une ambition stratégique convergente.

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À la fin de son mandat à l'OEACP, João Lourenço a souligné que la présidence angolaise avait également promu la redéfinition du modèle de coopération bilatérale, en privilégiant des résultats concrets et mesurables pour les citoyens et en insistant sur l'engagement envers la jeunesse, moteur de la transformation durable des économies.

Selon le Président, l'implication des jeunes est un élément central pour relever les défis climatiques et énergétiques, dans un contexte international marqué par de multiples crises.

L'homme d'État a également évoqué la décision d'abandonner le modèle de partenariat d'assistance, remplacé par une approche stratégique entre régions, fondée sur des responsabilités mondiales partagées, afin de défendre un multilatéralisme plus équilibré et dynamique.

Sur le plan institutionnel, il a cité la création et la mise en oeuvre de la Troïka comme une avancée majeure, un mécanisme qui permet une plus grande participation politique au plus haut niveau aux décisions concernant les questions sensibles de l'organisation.

Dans ce contexte, il a rappelé la position commune adoptée sur la crise en Haïti, exprimée dans une déclaration reconnaissant la contribution des États membres à la mission multinationale de soutien à la sécurité dans ce pays, et a appelé à un renforcement de l'implication des Nations Unies afin d'assurer une plus grande efficacité et une plus grande pérennité de l'action internationale.

Le Président de la République a également souligné la création du poste de Champion de l'OEACP pour la mobilisation des ressources financières, assumé par le Roi Mswati III du Royaume d'Eswatini, une initiative visant à diversifier les sources de financement et à réduire la vulnérabilité structurelle de l'organisation.

En matière de gouvernance interne, João Lourenço a évoqué les progrès réalisés dans la modernisation de la structure institutionnelle de l'OEACP, avec des mesures garantissant le fonctionnement régulier du Secrétariat, dirigé par Moussa Saleh Batraki, et renforçant la discipline financière, la transparence et la responsabilité.

Au cours de son discours, le Chef de l'État a exprimé sa confiance dans le leadership du Secrétaire général et a réaffirmé son engagement à mettre en oeuvre une nouvelle orientation stratégique, fondée sur la viabilité financière et l'efficacité institutionnelle.

S'exprimant sur le contexte international, l'homme d'État a estimé que le monde traverse une période d'incertitude, où l'unité et l'action coordonnée des États sont essentielles à la promotion de la paix, de la stabilité, au bon fonctionnement de l'économie mondiale, à la protection de l'environnement et au respect du droit international.

Il a également mis en garde contre la persistance de pratiques liées au contrôle des ressources naturelles stratégiques, telles que le pétrole, le gaz et les minéraux critiques, qui continuent d'influencer la dynamique des interventions dans diverses régions du monde.

« Nous, peuples d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, forts de siècles d'expérience douloureuse, savons que les mêmes motivations qui étaient à la base du colonialisme, celle du contrôle et du pillage de nos richesses, persistent malheureusement aujourd'hui au XXIe siècle », a-t-il souligné.

Il a affirmé qu'aujourd'hui, sous des prétextes très divers, mais avec les mêmes objectifs - le contrôle des principales sources d'énergie de la planète, le pétrole, le gaz et les minéraux critiques et stratégiques -, des interventions militaires sont menées partout sur la planète.

Le 11e Sommet de l'OCDE réunit les chefs d'État et de gouvernement des pays membres afin d'évaluer la trajectoire de l'organisation et de définir de nouvelles stratégies pour renforcer la coopération entre l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique.

Cette réunion à Malabo marque la fin de la présidence angolaise de l'organisation et la passation de pouvoir qui en découle, conformément au système de rotation établi.

Fondé le 6 juin 1975 à Georgetown, au Guyana, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visait alors à renforcer ses liens avec l'Europe, en unissant des pays partageant une histoire commune de colonialisme.

En 2019, le groupe formé par les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a été rebaptisé Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), et l'ancien ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Rebelo Pinto Chikoti, en est devenu le secrétaire général.