Angola: Le gouvernement prépare des mesures pour lutter contre la saisonnalité de la demande de services touristiques

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a annoncé vendredi à Luanda que le gouvernement prépare un ensemble de mesures visant à stimuler la demande intérieure de services touristiques et à atténuer la saisonnalité de cette activité, avec pour objectif final d'assurer la stabilité de l'activité des opérateurs.

Selon le ministre, qui s'exprimait lors de la 21e édition du Café CIPRA, consacrée au thème « Promotion du tourisme en Angola : défis et opportunités », l'activité touristique du pays se concentre principalement sur les longs week-ends et les jours fériés.

Il a reconnu que cette situation rend difficile pour les entrepreneurs du secteur d'investir dans l'amélioration de leurs entreprises, compte tenu du manque de régularité de la demande.

« Si nous parvenons, grâce au système bancaire et financier, à stimuler durablement la demande de services touristiques, l'offre s'organisera d'elle-même et toute la chaîne fonctionnera », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que des solutions financières sont actuellement testées par différents opérateurs et que les résultats seront présentés prochainement.

À cette occasion, Márcio Daniel a assuré que son ministère s'efforçait de renforcer la synergie et la structuration des différents acteurs du secteur.

Dans cette optique, il a jugé essentiel que les hôtels nouent des partenariats avec, par exemple, des guides touristiques, des sociétés de location de voitures et des restaurants.

Tourisme événementiel

Le gouvernant, accompagné des ministres des Transports, Ricardo D'Abreu, et des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos Santos, a annoncé la création d'un Bureau des congrès en Angola dès le mois de juin, afin de dynamiser le tourisme événementiel dans le pays.

Il a rappelé que le Conseil des ministres avait récemment approuvé la Stratégie mondiale pour le tourisme événementiel, un marché qui représente environ quatre mille milliards de dollars par an à l'échelle mondiale, dont moins de 10 % pour l'Afrique.

Il a expliqué que, sur le continent africain, la plupart des événements se concentrent en Afrique du Sud, au Rwanda, au Maroc, au Kenya, en Égypte et en Tanzanie, car ces pays disposent déjà de Bureaux des congrès.

Ces bureaux sont, en pratique, des équipes de professionnels chargées d'identifier les grands événements organisés dans différents pays et de les attirer localement.

Il a précisé que le tourisme événementiel ne repose pas sur les activités organisées par l'État, mais surtout sur la capacité à convaincre le secteur privé d'implanter ses initiatives dans le pays.