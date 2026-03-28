Angola: Des gouverneurs saluent la tenue de la 2e réunion de haut niveau de la Région Sud

Moçâmedes ( — Les gouverneurs des provinces de Huíla et de Cuando ont salué la tenue, vendredi à Moçâmedes, de la 2e réunion de haut niveau de la Région Sud, qui a visé le renforcement de la coopération en matière de gouvernance régionale et l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques.

Selon le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi Dala, qui s'exprimait devant la presse, la réunion a été très productive, compte tenu des sujets abordés, qui témoignent d'une amélioration des conditions de vie de la population, notamment celle des zones les plus reculées.

Il a souligné la nécessité pour les gouvernorats de traduire les recommandations et les propositions en actions concrètes, avec des résultats mesurables et un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie de la population.

« Nous devons maintenant nous engager à assurer un suivi continu des initiatives et à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des mesures convenues », a-t-il déclaré.

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Le gouverneur de Cuando, Lúcio Amaral, a quant à lui exprimé l'espoir que les mesures prises contribueraient au développement durable, à la sécurité, au bien-être social et à l'intégration régionale.

Pour le vice-gouverneur de Cunene chargé des affaires politiques, sociales et économiques, Apolo Ndinoulega, la lutte contre le vol de bétail figure parmi les défis communs. Ce phénomène complexe est lié à la diversité socioculturelle et économique des communautés.

Il a indiqué que les vols et les pillages de bétail sont aggravés par les conflits relatifs aux ressources, comme le manque d'eau et de pâturages pour leurs animaux, qui constituent une source de richesse pour ces populations.

Il a souligné que, lors de cette réunion, la mise en oeuvre d'actions de coordination conjointes entre les forces de défense et de sécurité des provinces du Sud et de Benguela a été recommandée, dont les actions s'appuieront sur les bonnes pratiques observées dans la province de Cunene afin d'améliorer les mécanismes de prévention et de résolution des conflits liés au bétail.

Concernant le tourisme dans le sud de l'Angola, la vice-gouverneure de Benguela chargée des affaires politiques, sociales et économiques, Cátia Cachuco, a indiqué que la proposition de création de la Région touristique du sud de l'Angola (RTSA), intégrant les provinces de Namibe, Huíla, Cubango, Cuando, Cunene et Benguela, avait été présentée lors de la rencontre.

Elle a expliqué que l'objectif de cette région serait de promouvoir un tourisme régional intégré et durable, valorisant les ressources naturelles, culturelles et humaines, la diversité ethnique et les traditions locales, notamment celles des peuples Herero, Mumuila, Ngamguela, Kwamashy, Ovambo, Nhaneka Humbi et Umbundo.

Elle a également mentionné que, lors de cette réunion, il avait été décidé que les gouvernorats provinciaux uniraient leurs efforts pour promouvoir les excursions touristiques dans la région, incluant des visites des principaux sites d'intérêt, avec le soutien et le parrainage de partenaires institutionnels et privés, afin de faire du sud de l'Angola une destination touristique de premier plan.

Concernant l'organisation de la pêche artisanale, le directeur du Bureau provincial des pêches et de la mer de Namibe, Piedade Gahone, a indiqué que des mesures de responsabilité partagée au niveau de l'inspection des pêches avaient été adoptées lors de la réunion.

Dans ce contexte, la nécessité d'une plus grande rigueur dans la mise en oeuvre des mesures de gestion de la pêche maritime et d'une implication accrue des parties prenantes (Namibe et Benguela), y compris les autorités municipales, a également été soulignée.

« Il a été recommandé à toutes les parties intéressées d'accorder une plus grande attention à l'anticipation des mesures visant à protéger la vie des personnes en mer. De nombreux armateurs exploitent la mer à la recherche de ressources et, au final, ne paient pas d'impôts », a-t-il ajouté.

S'agissant des flux migratoires et du travail des enfants, les participants ont recommandé aux gouvernorats provinciaux de définir des actions prioritaires à court terme dans le cadre des programmes de soutien social, notamment le Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté, afin d'améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables et de renforcer la prévention du travail des enfants.

Les gouvernorats provinciaux devraient adopter des mesures coercitives, conformément à la loi, à l'encontre des personnes physiques ou morales impliquées dans l'exploitation du travail des enfants et veiller à l'application effective de la réglementation en vigueur.

En matière de relations administratives aux frontières, la nécessité de renforcer la coopération institutionnelle, de créer des mécanismes de coordination permanents et de mettre en oeuvre des politiques publiques favorisant la coexistence pacifique, le développement durable et une gestion équilibrée des ressources est devenue évidente.