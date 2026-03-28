Angola: Des fidèles catholiques de Huambo célèbrent la visite du Pape

Huambo ( — Les fidèles catholiques de la province de Huambo ont salué, vendredi soir, le privilège de recevoir la visite du pape Léon XIV en Angola, y voyant un renforcement de l'engagement du pays envers l'Église et le Vatican.

Lors du Chemin de Croix organisé dans la ville, sur un parcours reliant la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception (cathédrale) au sanctuaire Notre-Dame de Fatima à Huambo, ils ont déclaré que la présence du Saint-Père dans le pays, du 18 au 21 avril, raviverait la foi de la communauté catholique et l'inviterait à une conversion sincère.

Dans des déclarations à la presse, ils ont exprimé leur confiance en une visite fructueuse, empreinte d'harmonie et de concorde, qui permettra aux autorités angolaises de poursuivre leur action avec sagesse, pour le bien commun.

Pour le fervent Francisco Miranda, ce sentiment est empli d'un grand enthousiasme, car il s'agit d'un chef spirituel mondial qui apportera de nombreuses grâces et un message de réconfort, d'unité et de solidarité au pays.

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Ana Lussati a déclaré que cette visite renforcerait les liens et la foi de la communauté catholique, démontrant que l'Angola est une terre bénie de Dieu, d'autant plus que de nombreux pays souhaitaient accueillir le Saint-Père.

Paulo Domingos, un autre fidèle, espère que le pape Léon XIV marquerait le sol angolais d'une présence forte et féconde, ayant un impact sur les familles.

Pour Agostinho Calenga, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des Angolais, tous impatients de participer à l'une des messes célébrées par le Saint-Père au sanctuaire de Muxima.

Maria Fernandes a exprimé son désir de rencontrer le pape Léon XIV, afin de fortifier sa foi, car sa présence soulignerait le rôle de l'Angola dans le catholicisme en Afrique.

À la fin de la procession organisée à l'occasion de la célébration de Pâques (Passion, Mort et Résurrection de Jésus-Christ), le 5 avril, l'archevêque de Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, a insisté sur la nécessité pour les Angolais de s'abstenir de toute violence envers les plus faibles et les plus vulnérables.

Il a exhorté les fidèles à adopter un mode de vie sain et harmonieux, en obéissant aux enseignements de Jésus-Christ, qui est d'aimer son prochain comme soi-même.

C'est la troisième fois qu'un pape visite l'Angola, après Jean-Paul II en juin 1992 et Benoît XVI en mars 2009.