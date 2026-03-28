Angola: João Lourenço souligne la résilience de l'OEACP face aux crises mondiales

Malabo — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce samedi à Malabo (Guinée équatoriale) la résilience et la capacité d'adaptation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) face aux défis et crises mondiaux.

S'exprimant lors de l'ouverture du 11e Sommet de l'organisation, João Lourenço, au terme de son mandat de Président de l'OEACP, a insisté sur le fait que l'organisation a traversé l'une des périodes les plus difficiles de son histoire, marquée par des tensions géopolitiques, des crises économiques, le changement climatique et des conflits dans diverses régions du monde.

Selon João Lourenço, ce contexte exigeait davantage de responsabilité, de cohésion et une vision stratégique accrue de la part des États membres, afin de trouver des solutions aux difficultés internes qui menaçaient le fonctionnement de l'organisation.

Le Président a rappelé qu'en 2022, lorsque l'Angola a assumé la présidence tournante de l'OEACP, le monde était encore confronté aux conséquences de la pandémie de COVID-19, qui avait fortement perturbé la vie intérieure des pays membres.

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Il a souligné que la crise sanitaire avait eu de profondes répercussions sur l'économie mondiale et la mobilité internationale, fragilisant les systèmes de gestion et imposant des restrictions aux capacités financières des États et de l'organisation elle-même.

Malgré ces difficultés, il a affirmé que l'Angola avait maintenu son engagement envers les priorités définies, agissant avec sens du devoir, esprit de dialogue et détermination pour guider l'avenir de l'organisation.

Le Chef de l'État a estimé que, même dans un contexte défavorable, l'OEACP était parvenue à préserver sa cohésion et à poursuivre ses objectifs stratégiques, réaffirmant son rôle dans le renforcement de la coopération entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

En ce sens, il a considéré le sommet comme un moment de renouveau et de réaffirmation stratégique.

En tant que président par intérim de l'OEACP, João Lourenço dirige les travaux de cette réunion, qui rassemble environ 80 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Ce sommet fait l'objet d'un bilan du mandat de l'Angola à la tête de l'OEACP, mandat qui a débuté en 2022 et durant lequel le pays a joué un rôle moteur dans la coordination et la coopération politiques entre les États membres.

La réunion de Malabo marque ainsi la fin de la présidence angolaise de l'organisation et, par conséquent, la passation de pouvoir au nouveau dirigeant, conformément au système de rotation établi.

Fondé le 6 juin 1975 à Georgetown, au Guyana, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visait alors à renforcer les liens avec l'Europe, en unissant des pays partageant une histoire commune de colonialisme.

En 2019, le groupe formé par les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a été rebaptisé Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), et l'ancien ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Rebelo Pinto Chikoti, en est devenu le secrétaire général.