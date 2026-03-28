Angola: Le Président angolais récompensé pour son leadership à l'OEACP

Malabo — Le président sortant de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l'Angola, João Lourenço, sera honoré lors de la 11e session du Sommet des chefs d'État et de gouvernement, samedi à Malabo, en Guinée équatoriale.

L'information a été communiquée à la presse dans la capitale guinéenne par le ministre angolais des Relations Extérieures, qui a souligné que cette distinction récompensait le travail accompli à la tête de l'organisation.

Le gouvernant a toutefois précisé que cette reconnaissance avait déjà été exprimée lors des forums qui se sont tenus jeudi et au Conseil extraordinaire des ministres de l'OEACP, vendredi.

Concernant les réalisations du pays, il a souligné que l'action de l'Angola « se caractérise par l'humilité, mais aussi par une grande intensité d'action, sans toujours mettre en avant nos résultats ».

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Pour le ministre, cette évaluation laisse entrevoir que l'Angola quitte l'organisation sur la voie du progrès.

« Nous devons poursuivre le travail entrepris par l'Angola. La Guinée équatoriale, qui présidera notre organisation, continuera assurément à mettre en oeuvre cette dynamique afin qu'elle devienne véritablement une organisation internationale », a-t-il déclaré.

Selon Téte António, la transformation de l'OEACP, d'un partenariat avec des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à une organisation internationale, n'est pas un exercice facile, mais elle est bel et bien en cours.

Il a lancé un appel au soutien continu, « en particulier du continent africain, qui porte une très grande responsabilité, car nous sommes majoritaires au sein de cette organisation ».

Il a précisé que la région africaine comprend plusieurs autres régions.

Téte António a participé à la session extraordinaire du Conseil des ministres, accompagné d'autres représentants du gouvernement angolais.

La séance d'ouverture du XIe Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OEASP se tiendra samedi à 11 h 00, heure locale (en Angola).

Le président de la République et de l'OEACP, João Lourenço, devrait prendre la parole dans l'après-midi, après le secrétaire général de l'organisation, Mousa Saleh Batakri.

S'ensuivra la cérémonie de passation de la présidence par intérim de l'OEASP, de João Lourenço à Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale.

Les travaux reprendront après le déjeuner, dans l'après-midi, puis dimanche.

ADR/SB