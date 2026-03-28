Angola: OEACP - Le monde assiste à la réaffirmation de la diplomatie angolaise

Malabo — L'Angola attire une nouvelle fois l'attention du monde entier ce samedi en présidant à Malabo, en Guinée équatoriale, le XIe Sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), qui réunit 79 pays.

La session sera marquée par la passation de la présidence annuelle de l'OEACP du président angolais, João Lourenço, à son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, au Centre de conférences Sipopo, dans la capitale.

Le chef de l'État angolais revient sur les lieux environ neuf mois après avoir présidé, en sa qualité de président par intérim de l'Union africaine, une réunion des Communautés économiques régionales (CER) d'Afrique.

Ces deux événements ont une fois de plus mis en lumière le rôle prépondérant de la diplomatie angolaise dans le domaine du multilatéralisme, d'une part, et dans celui de l'intégration et du renforcement de l'intégration régionale, d'autre part.

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Ces deux événements témoignent de l'engagement réaffirmé de l'Angola envers l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

En bref, l'Agenda 2030 pour le développement durable a été adopté par tous les États membres de l'ONU en 2015 comme un plan mondial pour la paix, la prospérité et la protection de la planète, comprenant 17 Objectifs de développement durable (ODD). La réunion de l'OEACP s'inscrit dans ce contexte.

En résumé, l'Agenda 2063, dans lequel s'inscrit la présidence angolaise de l'Union africaine, est un plan directeur visant à faire du continent une puissance mondiale de demain, en misant sur un développement inclusif et durable et en faisant de l'Afrique une force dynamique sur la scène internationale.

Lors du Sommet, João Lourenço dressera le bilan de son mandat, entamé le 9 décembre 2022.

L'Angola a choisi comme axes prioritaires l'atténuation des effets du changement climatique, la bonne gouvernance, la transparence et la valorisation de la production nationale, grâce à des actions menées en partenariat avec les institutions internationales.

Récemment, à New York, João Lourenço a reconnu que le bloc était confronté à d'importants obstacles financiers et institutionnels.

En marge d'une semaine de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le Président a exhorté les États membres à oeuvrer pour des solutions durables garantissant la force et la pérennité de l'OEACP pour les générations futures.

Peu avant, en août 2025, afin de suivre de près le fonctionnement interne de l'organisation, João Lourenço avait reçu à Luanda, du Secrétaire général de l'OEACP, Moussa Seleh Batraki, des informations sur les mesures mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité de l'OEACP.

Les éléments présentés laissent présager une transition en douceur, en accord avec le thème principal du sommet : « Une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation ».

Fondé le 6 juin 1975 à Georgetown, en Guyane, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visait initialement à renforcer ses liens avec l'Europe, en unissant des pays partageant une histoire commune de colonialisme.

En 2019, le bloc a été rebaptisé Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), et l'ancien ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Georges Rebelo Pinto Chikoti, en a été nommé Secrétaire général.