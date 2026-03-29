Angola: Le ministre de la Culture intronisé membre immortel de l'Académie brésilienne

Luanda — Le ministre angolais de la Culture, Filipe Zau, a investi vendredi à Brasília en tant que membre immortel de l'Académie brésilienne des sciences, des arts, de l'histoire et des lettres.

Le ministre a pris la chaire n° 5 de la Faculté des sciences de l'éducation, sous le patronage de Vitorino Nemésio.

À cette occasion, selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Brésil, le ministre a exprimé son engagement à promouvoir le savoir, l'éthique et à renforcer la coopération universitaire entre l'Angola et le Brésil.

Cette distinction récompense la contribution du ministre au développement de la culture et du savoir, ainsi qu'au renforcement des liens entre les deux pays.

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L'Académie brésilienne des sciences, des arts, de l'histoire et des lettres s'affirme comme une institution de référence pour la valorisation du mérite intellectuel, culturel et professionnel, et décerne des distinctions à des personnalités exceptionnelles.

Parmi les principales distinctions figurent le Collier du Mérite Académique, réservé aux personnes ayant apporté une contribution significative au développement du savoir et de la culture, ainsi que l'Ordre du Mérite Civique et Culturel, décerné à différents degrés.

Dans le domaine professionnel, la Médaille du Mérite Professionnel distingue les carrières d'excellence, tandis que le Prix de la Personnalité de l'Année récompense les personnalités ayant un impact notable sur la société.

Dans le cadre de sa visite de travail au Brésil, le ministre a rencontré jeudi dernier l'ambassadeur d'Angola dans ce pays, Manuel Eduardo Bravo, avec lequel il a discuté du renforcement de la coopération culturelle.

Les deux parties ont souligné la nécessité de revitaliser les industries créatives, les échanges artistiques et la valorisation du patrimoine historique et culturel commun à l'Angola et au Brésil.

L'agenda du ministre à Brasília comprend des visites dans d'importantes institutions culturelles, des réunions techniques sur le financement de la culture et la signature d'accords de coopération bilatérale dans le domaine culturel.

Cette visite s'inscrit dans la stratégie de renforcement des relations entre l'Angola et le Brésil, en vue de consolider les liens historiques, culturels et institutionnels entre les deux peuples.