Angola: Le gouvernement angolais officialise un accord avec VISA pour accélérer l'utilisation des cartes internationales

Luanda — Le gouvernement angolais et le réseau mondial de transactions électroniques VISA ont récemment signé un accord visant à développer l'utilisation des cartes internationales dans le pays, notamment auprès des touristes, a assuré ce vendredi à Luanda le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

Cette annonce a été faite lors de la 21e édition du Café CIPRA, sur le thème « Promouvoir le tourisme en Angola : défis et opportunités ».

Le ministre a expliqué que cet accord fait suite au constat, par le ministère et les institutions de régulation financière, de la faible utilisation encore constatée de ces cartes dans les établissements hôteliers et touristiques du pays, ce qui freine la croissance de ce secteur et les recettes fiscales.

Actuellement, selon le ministre, de nombreux opérateurs du secteur, lorsqu'ils souscrivent au service de terminal de paiement automatique (TPE), n'acceptent pas les paiements internationaux.

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« Ce n'est pas un problème technologique. La technologie existe ; c'est simplement que les opérateurs n'ont pas encore fait ce choix », a-t-il précisé, ajoutant que ce problème sera bientôt résolu.

Lors de cet événement, Márcio Daniel a dressé un panorama général de la situation du secteur et des principaux axes de modernisation, à savoir l'investissement dans le capital humain, la création d'infrastructures et la promotion des marques et destinations touristiques nationales.

Parmi les participants à la 21e édition du Café CIPRA, qui se déroule actuellement, figurent également le ministre du Tourisme, Ricardo D'Abreu, et le ministre des Transports, Carlos Alberto Santos, et celui des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement.