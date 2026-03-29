Angola: Athlétisme - Semi-marathon de la Paix avec plus de trois mille participants

Luanda — Trois mille vingt-cinq athlètes, fédérés et non fédérés, dont des athlètes étrangers, participeront à la 5e édition du Semi-marathon international de la Paix, qui se tiendra le 4 avril à Luanda, a annoncé vendredi l'organisateur de l'événement, Carlos Rosa.

Divisé en deux phases, de 21 et 5 kilomètres respectivement, l'événement compte 25 participants de plus que l'édition précédente et a pour principal objectif de promouvoir une culture de paix, la réconciliation nationale et la prévention de la violence par le sport.

Selon l'organisateur, qui s'est exprimé en conférence de presse, sur le nombre total de coureurs, 1 015 participeront à la course compétitive de 21 kilomètres et les 2 010 autres participeront à la course familiale de 5 km, sans compétition, favorisant l'inclusion sociale et les échanges intergénérationnels.

Parmi les athlètes étrangers, a-t-il précisé, il y aura des athlètes d'Éthiopie, d'Érythrée, de Tanzanie et du Kenya, qui commenceront à arriver en Angola le 2 avril.

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Le montant des prix n'a pas été divulgué. Cependant, ANGOP a appris qu'ils seront répartis en trois catégories : général, olympique et vétérans.

La course débute au port de Luanda, traverse notamment l'avenue Murtala Mohamed, en centre-ville, jusqu'au vieux phare de l'île de Luanda, et se termine au mausolée du Dr António Agostinho Neto, sur la place Nova Marginal.

L'Angolais Jeremias Kandumbo a remporté la précédente édition chez les hommes, et l'Éthiopienne Medant Gurmesa chez les femmes.