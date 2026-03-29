Angola: Ouverture du Championnat d'Afrique de basketball en fauteuil roulant 5x5

Luanda — Le Championnat d'Afrique de basketball en fauteuil roulant (format 5x5) a été officiellement ouvert cet après-midi lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État à la Jeunesse, Danila Bragança, au Pavillon polyvalent de Kilamba à Luanda.

Se déroulant jusqu'au 4 avril dans la capitale angolaise, la compétition de basketball 5x5 était initialement prévue dans la province de Bengo, mais a été déplacée à la dernière minute à Luanda en raison des fortes chaleurs dans cette région du nord de l'Angola.

Le championnat continental comprenait également le basketball 3x3, une catégorie dans laquelle l'Angola, nouveau venu, a décroché la médaille d'argent.

Ont également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture le président du Comité paralympique angolais (CPA), Leonel da Rocha Pinto, et le président de la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant, l'Allemand Ulf Mehrens.

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Plusieurs matchs ont été disputés auparavant, notamment celui des équipes nationales féminines d'Angola et d'Algérie, remporté par les Algériennes 68-34.

Les activités d'aujourd'hui culminent avec le match Angola-Kenya chez les hommes.

Le championnat d'Afrique de fauteuil roulant a été organisé pour la première fois en 1999, disputé uniquement par des équipes masculines. L'Angola a accueilli l'événement en 2015, et la dernière édition s'est déroulée en Éthiopie en 2022.