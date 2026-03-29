Angola: Plus de 794 000 enfants pourraient être vaccinés contre la polio à Benguela

Benguela — Plus de 794 000 enfants âgés de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la polio dans la province de Benguela lors de la campagne qui se déroulera du 26 au 28 mars, a appris aujourd'hui l'ANGOP.

Selon Sandra Magalhães, responsable du Département de la santé publique du Bureau provincial de la santé de Benguela, environ 937 100 doses de vaccin sont disponibles pour cette campagne, grâce à plus de 1 200 équipes réparties dans les 23 municipalités de la province.

Plus de quatre mille professionnels de santé et bénévoles participent à la mise en oeuvre de la campagne, avec pour objectif de garantir la vaccination de tous les enfants âgés de 0 à 5 ans.

Sandra Magalhães a expliqué que cette campagne de vaccination répond à un besoin de prévention face à l'émergence du virus en Namibie, pays voisin présentant un lien épidémiologique avec la province de Huíla.

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« Nous allons également vacciner de manière intégrée avec la République démocratique du Congo. La campagne se déroule donc de jeudi à samedi et pourra être prolongée jusqu'à dimanche si nécessaire », a-t-elle précisé.

La responsable a assuré que toutes les conditions logistiques et techniques sont réunies, notamment l'accès aux zones difficiles d'accès, et que des équipes locales ont été mobilisées pour faciliter les déplacements et les contacts avec les communautés. CRB/LUZ