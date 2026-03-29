Madagascar: Embouteillage monstre - Le quartier administratif de la capitale paralysé

La fermeture d'un axe stratégique entre Anosy et Mahamasina a bloqué la circulation dans plusieurs quartiers, hier. Cette perturbation va durer trois à quatre mois.

La circulation autour d'Anosy-Mahamasina a été complètement paralysée, hier. La rue Rakotobe, axe à sens unique reliant le rond-point d'Anosy, à proximité du terrain de tennis, jusqu'au commissariat du 5e arrondissement à Mahamasina, a été fermée à la circulation. Depuis hier, aucun véhicule n'est autorisé à emprunter ce tronçon.

« La coupure de cette route entre dans le cadre de la mise en oeuvre des travaux de remplacement des canaux principaux souterrains sur cet axe », informe un responsable de la circulation auprès de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Cette coupure a plongé les automobilistes dans d'importants embouteillages. « J'ai mis deux heures pour rejoindre Analakely depuis Befelatanana», lance un automobiliste. Pris au dépourvu, de nombreux usagers ont dû faire face à de longs détours et à des ralentissements inhabituels, accentuant la congestion dans les artères voisines.

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« Les bouchons ont été importants dès Isoraka. J'ai dû rouler jusqu'à Antaninarenina, puis j'ai rejoint Ambatonakanga, où la circulation était un peu moins dense. Mais, arrivé au rond-point d'Anosy, près de l'école Saint-Michel, j'ai été obligé de faire un détour par Ampefiloha, puis par l'hôtel Carlton Anosy pour rejoindre le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Résultat, je suis arrivé en retard au bureau. D'habitude, j'y arrive vers 7 h 30, mais aujourd'hui, je ne suis arrivé qu'à 8 h 30 », témoigne un médecin qui se rendait à sa garde. Il déplore le manque de communication autour de cette coupure de route.

Préparatifs de travaux

Les files de véhicules se sont étendues jusqu'à Tsimbazaza, Ankadimbahoaka, Analakely, Anosizato et Andavamamba, avec des embouteillages formés dès les premières heures de la journée.

Les conséquences ont été nombreuses : des élèves en retard, des transports en commun fortement ralentis, certains bus ayant mis près de cinq heures pour effectuer un aller-retour entre Ambatomaro et 67 ha. Des femmes enceintes et des malades qui se rendaient dans les grands hôpitaux situés sur cet axe se sont également retrouvés bloqués dans les embouteillages.

Il ne s'agit, pour l'instant, que des préparatifs des travaux de remplacement des buses. Le lancement officiel du chantier est prévu pour le 3 avril, et les travaux devraient se poursuivre jusqu'au début du mois de juillet. « Nous avons anticipé la coupure de circulation afin de préparer le chantier, mais aussi d'habituer progressivement les usagers et d'identifier les difficultés pour y apporter des solutions adaptées », explique Oyo Razakamahefa, coordonnateur de la phase 2 du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2).

Les usagers appellent à des mesures urgentes pour fluidifier la circulation et améliorer la gestion du trafic. « Pourquoi ne pas installer des ponts modulaires permettant aux véhicules de circuler en hauteur, pendant que les travaux de remplacement des buses se poursuivent en contrebas ? », suggère Christian, conducteur.

Selon les explications fournies, la fermeture de ce tronçon de route est inévitable. Les travaux consisteront à ouvrir la chaussée et à mettre en place les nouveaux ouvrages préfabriqués. S'ensuivront les opérations de calage, puis la réfection et le recouvrement de la route. L'ensemble du chantier devrait s'étendre sur une période de trois à quatre mois. « Les interventions se feront par tranches et par dimensions, ce qui rend impossible une fermeture partielle ou des travaux uniquement nocturnes », précise la coordonnatrice du Programme. Des mesures sont envisagées afin d'atténuer les embouteillages sur cet axe. « Il est prévu d'ouvrir la route devant la maternité de Befelatànana en sens unique, pour les véhicules venant d'Anosy et se dirigeant vers Mahamasina. Cette voie pavée sera aménagée et transformée en route goudronnée. Par ailleurs, la clôture de la maternité sera rehaussée afin de réduire les nuisances sonores le long de cet axe », ajoute ce responsable.