Afrique Australe: L'Angola réaffirme son engagement dans la lutte contre la sécheresse dans le sud du pays

27 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA) a enregistré des progrès significatifs, notamment concernant le canal de Cafu, a déclaré jeudi à Luanda Emanuel Ferreira, spécialiste de l'Institut national des ressources en eau.

Dans un communiqué de presse du ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), transmis à l'ANGOP ce vendredi, le technicien a qualifié de réussite les progrès accomplis par l'Angola dans l'atténuation des effets du changement climatique.

Il a souligné que la consolidation de projets tels que le PCESSA réaffirme l'engagement de l'exécutif angolais en faveur de la sécurité hydrique et de la protection des populations, faisant du secteur de l'eau un pilier essentiel de la stratégie de développement durable et de résilience climatique.

Ces données ont été présentées lors de la Conférence internationale sur les changements climatiques, qui s'est conclue jeudi, à l'initiative conjointe de l'Angola et de l'Union européenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, Emanuel Ferreira a mis en avant le système du canal de Cafu comme l'une des principales étapes structurelles de la réponse à la pénurie d'eau dans la province de Cunene.

Selon l'orateur, l'infrastructure a considérablement amélioré l'accès à l'eau potable et favorisé les activités agricoles et d'élevage, réduisant ainsi la vulnérabilité des communautés locales aux sécheresses cycliques qui frappent la région.

Cet événement, organisé par le ministère de l'Environnement en partenariat avec le Forum Énergie et Climat du Portugal, visait à promouvoir l'échange de bonnes pratiques et de stratégies d'adaptation au changement climatique sur le territoire national, grâce à un financement de l'Union européenne dans le cadre de l'initiative « Voie commune UE-Angola ».

La conférence a réuni des experts, des décideurs politiques et des représentants institutionnels afin de discuter de solutions concrètes garantissant un avenir plus inclusif pour les Angolais face aux défis environnementaux mondiaux.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.