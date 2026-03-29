Madagascar: Hydrocarbures - De nouvelles explorations pétrolières envisagées

Sa visite en Guinée équatoriale a donné des idées au chef de l'État. À l'entendre, la mise en oeuvre de nouvelles explorations pétrolières à Madagascar est envisagée.

Un déclic. Selon ses dires, sa visite en Guinée équatoriale a donné une idée au colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État. Celle de relancer la prospection des ressources pétrolières du pays.

Le locataire d'Iavoloha indique que ses échanges avec son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, jeudi, lui ont permis de savoir que le pays a pu se développer, par lui-même, grâce à l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières. Hier, il a visité un site d'extraction de pétrole. « C'est probablement l'un des plus grands en Afrique», déclare-t-il, visiblement impressionné.

« Cela nous amène à nous demander pourquoi ne pourrions-nous pas concrétiser ce genre de projet à Madagascar ? Et pourquoi, après tant d'années, ne voyons-nous pas de retombées palpables à Bemolanga et à Tsimiroro? », s'interroge l'officier supérieur. Le colonel Randrianirina fait part de sa réflexion selon laquelle il pourrait y avoir d'autres ressources pétrolières, autres que l'huile lourde, dans la Grande Île.

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« Il est probable qu'il y ait des sites non encore exploités à Madagascar. Nous allons voir avec quel partenaire nous pourrions travailler pour mener de nouvelles explorations pétrolières dans le pays», ajoute alors le locataire d'Iavoloha.

Coopération Sud-Sud

Outre la question des ressources pétrolières, il a également été question de tisser un lien de partenariat durant la rencontre entre le colonel Randrianirina et son homologue équato-guinéen.

« L'éloignement géographique ne doit pas être un obstacle. Au contraire, il doit être une invitation à bâtir un pont pour le développement partagé de nos deux nations. C'est dans cet esprit que je souhaite aborder l'avenir de la coopération entre nos deux pays, dans le domaine économique et commercial », indique ainsi le locataire d'Iavoloha durant le discours conjoint des deux chefs d'État, jeudi, en mettant l'accent sur le concept de la coopération Sud-Sud.

« En tant que membre de l'Union africaine et de la communauté internationale, nous avons le droit et la responsabilité de démontrer que la coopération Sud-Sud n'est pas qu'un rêve », ajoute le colonel Randrianirina. Pour convaincre son homologue équato-guinéen, l'officier supérieur soutient que

« le rapprochement de l'Atlantique et de l'océan Indien par le biais d'une coopération stratégique entre nos deux pays me tient à coeur ». Il affirme même que la coopération bilatérale entre Madagascar et la Guinée équatoriale « peut être un modèle de cohésion et de coopération en Afrique ».