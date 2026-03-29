Angola: Les pluies ont tué 19 personnes à Bié au cours du premier trimestre.

Cuito — Dix-neuf personnes ont perdu la vie et treize autres ont été blessées dans la province de Bié au cours du premier trimestre de cette année, suite aux fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattues sur la région.

L'information a été fournie aujourd'hui à l'ANGOP par le porte-parole de la Protection civile et des sapeurs-pompiers (SPCB), l'inspecteur Vasco Chioca, lors de la présentation du bilan des dégâts pour la période concernée.

Le responsable a précisé que, parmi les victimes, quatorze ont péri foudroyées, trois dans des effondrements d'habitations, une personne a été emportée par l'eau de pluie et une autre a été victime d'un glissement de terrain.

Concernant les treize blessés, huit ont été foudroyés, tandis que cinq ont été victimes de l'effondrement de leurs maisons, construites en pisé (matériau local).

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Vasco Chioca a indiqué que, par rapport à la période précédente, on dénombre douze décès et quatre blessés supplémentaires.

Selon cette même source, les fortes pluies ont également détruit 128 maisons, laissant 672 personnes sans ressources.

Afin d'atténuer les difficultés de ces familles, les administrations municipales ont mobilisé des biens de première nécessité pour venir en aide aux sinistrés.