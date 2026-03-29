Madagascar: Football amical - Match ouvert entre les Barea et les Faucons Blancs

Les Barea rencontreront pour la première fois la sélection kirghize. Le match amical entre les deux équipes se tiendra cet après-midi à Antalya, en Turquie.

Jour J. Les Barea disputeront ce samedi leur premier match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA. Les hommes du sélectionneur Corentin Martins joueront contre les Faucons Blancs de la République kirghize ce jour à 17 heures, heure malgache, au stade Calista Sport Center Belek, à Antalya, en Turquie. Ce sera la toute première confrontation entre les deux nations.

Dans son palmarès, la sélection du Kirghizistan a disputé trois phases finales de la Coupe d'Asie et a atteint les huitièmes de finale en 2019. Lors des précédentes phases qualificatives à la Coupe du monde, les Faucons Blancs ont été éliminés dès le premier tour en 2026 et en phase préliminaire en 1998.

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Lors des éliminatoires du Mondial 2026, la République kirghize a vu son parcours s'arrêter au troisième tour. Elle a terminé cinquième de son groupe, derrière l'Iran, l'Ouzbékistan, les Émirats arabes unis et le Qatar. Le Kirghizistan a enregistré deux victoires en dix matchs, face au Qatar (3-1) et à la Corée du Nord (1-0), pour deux matchs nuls et six défaites. Exemptée du premier tour, la sélection kirghize avait terminé deuxième du deuxième tour, derrière Oman et devant la Malaisie et le Taipei chinois. Les Kirghizes y avaient signé trois victoires, contre Oman (1-0), le Taipei chinois (5-1) et la Malaisie (4-3).

À ossature locale

La sélection dirigée par l'ancien attaquant croate Robert Prosinečki est composée d'une ossature de joueurs locaux. Des joueurs qui évoluent en Ouzbékistan, en Turquie, en Ukraine, en Russie et au Bélarus, et qui avaient déjà formé l'équipe l'an passé, pourraient renforcer la sélection ce soir à Antalya. Le sélectionneur Corentin, de son côté, a pris les rênes de l'équipe en 2025, durant les éliminatoires du Mondial. Son équipe a raté de peu la qualification aux barrages, classée deuxième, mais a été victime des nouvelles règles après le désistement de l'Érythrée. Les deux victoires contre l'équipe lanterne rouge, le Tchad, ont ainsi été annulées.

La délégation malgache a débarqué sur le sol turc depuis lundi. Le défenseur du club polonais Jagiellonia Bial̸ystok, Andy Pelmard, est le seul absent parmi les convoqués. Il a été remplacé au dernier moment par le défenseur central de l'Elgeco Plus, Toky Heriniana « Balita ». Les Barea ont eu quatre jours pour préparer les deux matchs amicaux de la fenêtre FIFA. Les protégés du coach Corentin joueront leur deuxième match contre les Nzalang Nacional équato-guinéens le mardi 31 mars à Antalya.