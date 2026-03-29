Angola: L'Angola à la XIVe Conférence de l'Organisation mondiale du commerce

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguéns de Oliveira, participe depuis jeudi 26 mars à Yaoundé, capitale du Cameroun, à la XIVe Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (CM14).

Un communiqué du Service de communication institutionnelle et de presse à Genève, transmis ce vendredi à l'ANGOP, indique que, dans sa première déclaration officielle, le ministre angolais a insisté sur la nécessité d'une action concertée des pays membres face au processus de réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Il a plaidé pour la défense du consensus comme fondement du régime décisionnel de l'organisation, soulignant la priorité accordée au développement et à la mise en oeuvre de ses instruments pertinents, tels que le Traitement différencié spécial (TDS).

L'Angola a réaffirmé l'urgence de réformer l'Accord sur l'agriculture, qui doit être actualisé en fonction des besoins des pays en développement en matière de sécurité alimentaire, de production, de commerce et d'agro-industrie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rui Miguéns a également plaidé pour la réduction de la fracture numérique, qui marginalise les pays en développement et les empêche de profiter pleinement des avantages croissants du commerce numérique et de l'intelligence artificielle.

L'Angola élargira ses consultations sur les propositions du G90 (Afrique, Caraïbes et Pacifique) relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux obstacles techniques au commerce.

Un autre point à l'ordre du jour vise à garantir que les mesures climatiques liées au commerce ne restreignent pas l'accès aux marchés pour les PMA, qui sont les pays les moins responsables de la dimension anthropique du changement climatique.

Tout au long des sessions de la MC14, l'Angola participera aux réunions des groupes avec lesquels il collabore et coordonne ses positions à l'OMC, à savoir le Groupe des PMA-LDC, le Groupe africain et le Groupe ACP.

La délégation angolaise participera à 28 sessions au cours des quatre prochains jours, dont des séances plénières ministérielles, des réunions thématiques spécialisées et des négociations sur les questions pertinentes qui animent cette Conférence, notamment la réforme de l'OMC, les priorités de développement, le commerce des produits agricoles, des services et des produits numériques, ainsi que l'appui technique aux pays en développement.

La délégation angolaise participera à des réunions bilatérales avec les délégations de la France, de la Hongrie, du Mozambique et d'Oman.

La délégation comprend la représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Ana Maria de Oliveira, et la Ministre-Conseillère, Adélia Carvalho, de l'ambassade d'Angola en Guinée équatoriale.

La délégation comprend également des représentants de la Mission permanente de l'Angola à Genève, de la mission diplomatique en Guinée équatoriale et des ministères du MINDCOM, du MINAGRIF et du MINPERMAR.

L'événement se termine dimanche prochain.