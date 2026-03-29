Madagascar: Mangily-Toliara - Les habitants contestent la hausse du prix de l'électricité

Une manifestation de trois jours consécutifs s'est tenue au village balnéaire de Mangily. Des habitants contestent le prix actuel de l'électricité, obtenue grâce au soleil.

Le kWh est actuellement facturé à 3 500 ariary aux usagers de l'électricité à Mangily. Une décision de la société privée d'approvisionnement en électricité, Anka, qui exploite essentiellement un réseau solaire, et qui n'est pas au goût des habitants de ce village balnéaire de Toliara. Ils sont ainsi descendus dans les rues le week-end dernier pour protester.

Un nouveau prix qui touche toute la commune rurale de Belalanda à laquelle appartient le fokontany de Mangily.

« En 2023, le prix du kWh était de 1 500 ariary, aujourd'hui, il a plus que doublé, atteignant 3 500 ariary. Ce qui n'est pas supportable pour nous, petits commerçants », expliquent-ils. « La société Anka, qui exploite les réseaux d'approvisionnement et de distribution de l'électricité dans la commune de Belalanda, nous a promis pourtant que plus le nombre de consommateurs augmente, plus le prix devra connaître une baisse », ajoutent les manifestants le 21 mars dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les messages sur les banderoles que les manifestants ont érigées sont même allés plus loin en menaçant de cloîtrer le bureau de la société Anka et ont même demandé à certains employés de quitter Mangily si aucune solution urgente n'est trouvée.

Cinquante villages

Des représentants de la société, avec ceux de l'Agence de développement de l'électricité (ADER), ont rencontré les habitants pour expliquer que cette hausse tarifaire est motivée par le contexte économique actuel. Les manifestants semblent ne pas être convaincus par les explications.

Les manifestants ont formulé cinq revendications qu'ils jugent essentielles telles que le retour au prix du kWh de 2023, la cessation de la location des compteurs à 3 000 ariary par mois qu'ils estiment avoir déjà payée en totalité, le remplacement des compteurs avec affichage de consommation, ainsi que l'application du tarif de nuit au tarif de jour. Des demandes qui n'ont pas eu de suite favorable de la part de la société Anka, sauf pour le remplacement des compteurs avec des tableaux d'affichage de consommation.

Dans un communiqué, la société Anka explique que les ajustements tarifaires servent à assurer la qualité de service. « ...Les ajustements tarifaires qui, conformément au cadre contractuel de délégation de service public, sont les garants de la viabilité des infrastructures, de la qualité de service et d'une continuité d'alimentation 24h/24 pour les usagers sur les vingt prochaines années », explique la missive. La société ajoute que ce projet s'inscrit dans un partenariat public-privé avec l'État malgache et que l'objectif pour 2026 est d'atteindre 20 000 nouveaux consommateurs.

Le communiqué ne prévoit pas de solutions immédiates aux exigences de la communauté des consommateurs de Mangily. Il annonce en revanche que la société va électrifier cinquante autres villages cette année, après en avoir déjà électrifié dix-huit dans le district de Toliara II.