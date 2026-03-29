Afrique: Ouverture ce samedi du sommet de l'OEACP

28 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Malabo — Le 11e Sommet des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) a député ce samedi, au Centre de conventions Sipopo de Malabo (Guinée équatoriale), sous l'égide du chef de l'État angolais, João Lourenço.

En tant que président en exercice de l'organisation, João Lourenço dirige les travaux de cette réunion, qui rassemble environ 79 pays des régions d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Ce sommet fait l'objet d'un bilan du mandat de l'Angola à la tête de l'OEACP, qui a débuté en 2022. Durant cette période, le pays a joué un rôle moteur dans la coordination et la coopération politiques entre les États membres.

La réunion de Malabo marque également la fin de la présidence angolaise de l'organisation et la passation de pouvoir qui s'ensuit avec son homologue, le pays hôte, Teodoro Obiang Nguema.

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Sous le thème « Une organisation transformée et renouvelée dans un monde en mutation », l'événement comprend la cérémonie d'investiture (transfert de la présidence) ce samedi et la cérémonie de clôture dimanche.

Fondé le 6 juin 1975 à Georgetown, en Guyane, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visait alors à renforcer les liens avec l'Europe, en unissant des pays partageant une histoire commune de colonialisme.

En 2019, le groupe formé par les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a été rebaptisé Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec l'ancien ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Georges Rebelo Pinto Chikoti, comme secrétaire général.

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