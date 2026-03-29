Madagascar: Financement - Soutien aux femmes vulnérables

28 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des femmes vulnérables vont pouvoir créer leur propre entreprise. Sipem Banque leur offre un soutien financier pour leur autonomisation. «Un nouveau programme est mis en place pour les femmes vulnérables afin de leur permettre de mieux faire face aux défis de la vie. Il prévoit une prise en charge intégrale», annonce Lanja Randriatsimialona, directeur général adjoint développement auprès de Sipem Banque, hier, à l'occasion de la 7e édition de son Club Client tenue au Combava.

Il s'agit d'un programme complet pour une autonomie durable. Il se distingue par une approche d'accompagnement de bout en bout, à savoir la formation professionnelle en couture, en coiffure ou en restauration, la dotation d'équipements, le soutien financier par l'octroi d'indemnisations de formation pour garantir l'assiduité et la réussite des bénéficiaires, et l'accompagnement tout au long du parcours pour assurer la pérennité des nouveaux métiers créés.

Pour cette première édition, quinze femmes bénéficieront de cet appui. « Nous sommes fiers de lancer cette première promotion. C'est un programme sur le long terme qui s'étendra prochainement dans les provinces de Madagascar », poursuit Lanja Randriatsimialona.

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Ce programme s'inscrit dans la lignée des engagements internationaux de la banque, membre de la Global Alliance for Banking on Values et signataire du programme WeFinance Code. « Cet engouement autour du programme Vehivavy Mijoro nous rappelle notre rôle citoyen en tant que banque à impacts », a déclaré Benoit Sarraute, directeur général de Sipem Banque.

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