Madagascar: Débat public - La participation citoyenne à renforcer

Un nouveau projet régional ambitionne de redonner voix aux citoyens et de renforcer leur implication dans la vie publique. Baptisé « Elect'Echo : résonner ensemble aux Comores et à Madagascar », ce programme a été officiellement présenté le 27 mars 2026 au Café de la Gare à Soarano, lors d'un atelier réunissant les acteurs clés de la gouvernance, des droits humains et de la participation citoyenne.

Le projet, porté par l'Association Coalition des Radios Madagascar en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL) des Comores, bénéficie de l'appui de la Commission de l'océan Indien (COI), à travers son initiative « Gouvernance, paix et stabilité », financée par l'Agence française de développement (AFD).

À travers cette collaboration régionale, Elect'Echo entend renforcer l'engagement civique et promouvoir une meilleure redevabilité des institutions dans les deux pays.

Le projet s'appuie sur un réseau de neuf stations partenaires réparties dans trois régions de Madagascar -- Analamanga, Vakinankaratra et Vatovavy -- et trois îles des Comores. Ces radios, dont l'Antsiva Radio pour Analamanga, vont devenir des espaces d'expression et d'échanges, favorisant le dialogue entre citoyens, élus et acteurs publics.

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Elect'Echo a pour objectif d'améliorer la compréhension des citoyens sur le rôle des élus et les mécanismes de redevabilité, d'encourager l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les processus décisionnels, et de renforcer les capacités des médias à produire des contenus participatifs et éducatifs.

Les émissions vont permettre non seulement d'informer, mais aussi de donner la parole aux citoyens, souvent peu entendus dans les débats publics, comme les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap.