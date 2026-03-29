Madagascar: Rado Rasoanaivo - « Madagascar devrait suivre la cadence recommandée par la FIFA »

interview

Le directeur technique national de la Fédération malgache de football s'exprime à l'issue de sa formation pour le diplôme de leadership technique de la Fifa.

Pouvez-vous résumer le contenu des six jours de formation ?

Nous étions vingt-sept sélectionnés pour bénéficier de la formation, dont cinq venus du continent africain, en plus des représentants de l'UEFA. J'avais déposé ma candidature bien en amont pour représenter Madagascar et j'ai heureusement été retenu après plusieurs étapes de sélection, conformément aux critères imposés par la Fifa. Auparavant, les cours étaient dispensés en anglais, mais cette fois, les représentants des associations francophones ont également été pris en compte. Nous avons abordé plusieurs thèmes, notamment le leadership technique et les responsabilités des responsables techniques nationaux. Nous avons également discuté en détail du football féminin, du football amateur, de la haute performance et du leadership.

Quelles étaient les étapes de sélection pour être retenu ?

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Il y avait plusieurs entretiens en ligne et par courriel pendant six mois pour vérifier vos capacités et votre motivation avant de recevoir le courriel de validation. Nous étions une centaine à avoir déposé notre candidature et seulement vingt-sept ont été retenus. Il y avait également une sorte de prise de contact en ligne pour le groupe des présélectionnés. J'ai dû répondre en ligne à plusieurs questionnaires en guise d'enquête, outre les entretiens vidéo en ligne qui ont duré des mois.

Avec vos acquis, que proposez-vous pour améliorer techniquement le football malgache ?

Madagascar doit désormais fournir davantage d'efforts pour suivre le rythme et la cadence de gestion du football au niveau mondial. C'est un grand défi, car il faut être prêt à concrétiser les programmes et projets de développement du football féminin. Il faut d'abord élaborer un plan stratégique à long terme propre à Madagascar, puis faire de même pour le football amateur, qui englobe les compétitions de toutes les catégories, ainsi que pour la haute performance. Nous avons déjà lancé le programme pour les jeunes « Talent Development Scheme», qui est très important pour tous les pays membres. Il faut aussi savoir bien coordonner la mise en oeuvre de ces projets.

Quelles sont les prochaines étapes après la formation à Paris ?

Nous avions déjà suivi une autre formation l'an passé à Abidjan, dédiée aux formateurs de formateurs. Celle-ci fait déjà partie de la formation en leadership. Nous avons pour mission de former les techniciens en vue de l'obtention des licences. La formation à Paris n'est que la partie présentielle de la première étape. Je devrai prochainement poursuivre avec la partie en ligne et envoyer des rapports sur l'évolution du projet concernant le football féminin. En novembre ou décembre aura lieu la deuxième formation en présentiel au Mexique, suivie de rapports en ligne. La troisième aura lieu à Tokyo en 2027 et la dernière à Zurich la même année. En tout, la formation dure vingt mois.