Madagascar: Assistance humanitaire - Elisa Randrianirina continue ses actions en faveur des sinistrés

Les actions de la Première dame, Elisa Randrianirina, en faveur des victimes du cyclone Gezani à Toamasina se poursuivent. Elle et ses équipes sont présentes sans relâche aux côtés des autorités locales pour mener plusieurs actions humanitaires et sociales afin de soutenir les victimes et accompagner les communautés dans cette épreuve.

Les équipes de la Première dame ont déployé un dispositif d'aide d'envergure comprenant la distribution de plus de 80 tonnes de riz, de tôles et de produits de première nécessité (sirop, savon, bottes, gants, seaux, plastiques pour abris) ; le soutien direct à plus de 1 300 élèves vulnérables ainsi qu'à plusieurs institutions locales; le nettoyage de 13 km de canaux afin de prévenir les inondations et l'organisation d'opérations communautaires d'assainissement; une assistance médicale, notamment à un élève blessé, et la mise en place d'activités pour améliorer les conditions de vie ; des réunions avec les responsables locaux pour préparer des plans d'évacuation des eaux dans les zones les plus touchées ; la réception officielle des aides de la Fédération de Russie et une contribution financière à une association pour la réhabilitation ; le renforcement de la coordination entre autorités locales, Forces de sécurité et partenaires internationaux.

L'épouse du Chef de l'État réaffirme son engagement aux côtés des communautés locales et des autorités pour accompagner la phase de réhabilitation et de reconstruction dans les zones affectées.