Madagascar: nfrastructure - Des établissements scolaires publics en mauvais état

Des efforts de réhabilitation pour relancer la motivation des élèves. Plusieurs bâtiments scolaires publics se trouvent dans un état de dégradation. La détérioration de ces bâtiments favorise l'abandon scolaire.

« En 2025, l'état de notre école s'est particulièrement détérioré : toitures endommagées, sols impraticables, sanitaires dégradés et insalubres. Cela a impacté la motivation des élèves. Les conditions d'apprentissage sont jugées difficiles et peu propices à la concentration. Cette situation a entraîné une désorganisation des cours et un taux d'abandon estimé à environ 30 % », a déclaré Rijaniaina Razafindrakoto, directeur de l'école primaire publique (EPP) Betafo, hier.

Cette école a été réhabilitée par la région d'Analamanga, qui a également bénéficié de tables-bancs. « Ces interventions visent à améliorer les conditions d'apprentissage et à encourager la poursuite des études, dans un contexte où la désorganisation a eu un impact direct sur la fréquentation scolaire», a annoncé Clémence Raharinirina, gouverneure par intérim de la région d'Analamanga. Elle espère que cet établissement va maintenir, voire améliorer, son taux de réussite d'environ 90 % à l'examen du CEPE, après la réhabilitation de ces infrastructures scolaires.

Plusieurs établissements scolaires sont confrontés à la détérioration des infrastructures, au manque de tables-bancs dans la région d'Analamanga

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