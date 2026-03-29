Madagascar: Rugby à XV - Le SOE vise le top 12

Le championnat de Madagascar de rugby à XV, élite fédérale 2 (Top 20), entre dans sa phase décisive. Ce dimanche à 12 heures, au stade Makis d'Andohatapenaka, le SOE défie FTA Andavamamba pour une place en quarts de finale.

Solide en phase de poules, le Stade Olympique de l'Emyrne (SOE) aborde son huitième de finale avec ambition. Face à FTA Andavamamba, l'objectif est clair: poursuivre la route vers le top 12.

Auteurs d'un parcours convaincant en phase de groupes avec quatre victoires pour une seule défaite, les rugbymen du SOE sont sereins en abordant leur match pour les huitièmes de finale. Leur première place de la poule leur permet de terminer en tête de la poule C.

Fort de cette dynamique, le SOE assume ses ambitions. « Sans sous-estimer nos adversaires, la route vers les quarts semble à notre portée », confie son coach Germain Ravolomaso. L'objectif affiché reste la montée en élite fédérale 1, le top 12, même si le technicien insiste sur la nécessité d'avancer étape par étape.

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En face, la FTA Andavamamba n'a rien à perdre. Qualifiée difficilement avec une seule victoire, deux défaites et un match nul, et quatrième de la poule A, l'équipe entend jouer pleinement sa chance.

« Un match n'est jamais perdu d'avance », rappelle le supporter Liva Hasimanana, conscient du défi face à la puissance du SOE. Entre logique sportive et envie de créer la surprise, l'opposition s'annonce disputée.