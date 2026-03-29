Madagascar: Festival Zamifety - Une journée foisonnante pour petits et grands

Le 4 avril à l'IFM Analakely, Zazamifety déploie une programmation riche mêlant spectacles, ateliers, expositions et cinéma pour toute la famille.

Dès les premières heures de la journée, l'imaginaire s'invite à l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Le samedi 4 avril, le festival Zazamifety ouvre ses portes aux enfants comme aux parents, avec une promesse simple : partager des moments de découverte, de création et d'émerveillement à travers une diversité d'activités pensées pour tous les âges.

Point d'orgue de la matinée, la salle Albert Camus accueille Romance pour un crocodile, un conte musical venu de La Réunion, porté par la compagnie Ker Béton. Sur scène, un homme solitaire fait danser des crocodiles dans les bayous de La Nouvelle-Orléans. Entre blues et sonorités de l'océan Indien, ce spectacle poétique, accessible dès 7 ans, revisite avec finesse les origines légendaires de la musique tout en invitant au voyage.

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Parallèlement, la médiathèque devient le coeur battant du festival tout au long de la journée. Lectures pour enfants, ateliers créatifs et séances d'expression orale s'y enchaînent, offrant aux plus jeunes un espace d'exploration et de partage autour du livre. Le public aura également l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec les illustrateurs Catmouse James, Rolling Pen et Peggy Nille, lors d'une séance de dédicace animée par l'éditrice jeunesse Ravaka Tahirimihanima.

Sur ce, la galerie de l'IFM met en lumière l'exposition Cache-Cache, visible jusqu'au 18 avril. À travers des univers visuels colorés et foisonnants, les oeuvres de Catmouse James et Peggy Nille invitent les enfants à observer, chercher et compter, transformant la visite en un véritable jeu interactif et éducatif.

Le festival est également marqué par la présentation de Verso, la nouvelle bande dessinée signée Catmouse James et Rolling Pen. Cette oeuvre plonge les lecteurs dans l'Antananarivo des années 1990, en suivant le parcours de trois adolescents confrontés aux enjeux d'amitié, d'identité et à l'émergence de la culture des écrans et de la pop culture.