Madagascar: Toliara - Les journalistes consultés sur la loi sur la communication

L'atelier de consultation régionale dans le cadre du projet « Liberté d'expression, nouveaux médias, développement des médias indépendants et pluralistes » est mené par le ministère de la Communication et de la Culture, le Comité transitoire de l'Ordre des journalistes, l'Observatoire des médias, Ilontsera et l'association Médias Afrique francophone. Vingt-cinq journalistes de Toliara ont été présents, mais ceux des autres districts, non. Ce qui a fait grogner certains collègues des sept autres districts.

Des influenceurs et des membres de la société civile de Toliara ont également été conviés à l'atelier, dont trois thématiques ont été traitées afin que des propositions d'amélioration des lois sur la communication soient entendues. La viabilité de l'Autorité de régulation de la communication médiatisée a animé les discussions. Une entité qui devrait être indépendante au sens propre et au sens figuré, avec moins de membres représentants étatiques.

Le réaménagement du métier, en considération de plusieurs paramètres, a été discuté, de même que la place des nouveaux médias et de leurs utilisateurs. La question d'indemnité de frais de déplacement a été problématique. Le Pnud et l'Unesco ne paient que par Orange Money, et la moitié des participants sont rentrés bredouilles. Les partenaires exigeaient même que les participants ouvrent de nouveaux comptes.