Madagascar: Marais Masay - L'absence d'éclairage public coûte une vie

Drame. L'absence totale d'éclairage public sur la voie rapide du Marais Masay, due au vol des batteries, des lampadaires et même des poteaux par des malfaiteurs, a été un facteur aggravant dans un accident mortel survenu jeudi vers 18h 20.

À environ 600 mètres du rond-point Marais Masay, en direction de celui des Hydrocarbures, un homme a trouvé la mort dans un accident de la circulation. Selon les témoignages, la victime, dont l'identité reste inconnue, tentait de traverser la chaussée lorsqu'elle a été percutée par un motard.

Après ce premier choc, l'homme s'est retrouvé allongé au milieu de la route. C'est alors qu'un véhicule 4x4 de couleur noire l'a écrasé violemment avant de poursuivre sa route, son conducteur ne s'étant pas rendu compte de la présence du corps à cause de l'obscurité totale.

À l'arrivée des policiers du Commissariat du 8e arrondissement, le motard impliqué avait déjà quitté les lieux. La Brigade des Accidents de la Circulation ainsi que le Bureau Municipal d'Hygiène ont été avisés pour prendre en charge la gestion technique du drame et procéder à la levée du corps. Une enquête a été ouverte.