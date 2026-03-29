Madagascar: Des cultes de bénédiction dans la région Boeny

Cette année, la célébration du 79e anniversaire de l'événement du 29 mars 1947 tombe un dimanche et sera placée sous le thème « tolom-panafahana, fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana ».

Les autorités locales, dirigées par le préfet de Mahajanga, ont inauguré les commémorations par des séries de culte oecuménique et messe depuis hier, vendredi.

Une prière en hommage aux héros a réuni à la mosquée du vendredi, à Ambovoalanana, hier à midi, les musulmans, les dirigeants traditionnels, les autorités de Mahajanga ainsi que les directeurs régionaux et responsables des forces de défense et de sécurité.

Ce matin à 10 h, une messe organisée par l'Église adventiste se tiendra à la cathédrale de Mahatsinjo pour demander la bénédiction. Toutes les autorités et personnalités de la ville seront présentes pour l'occasion

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Dans l'après-midi, à 16 h, le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de la province de Mahajanga (Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara) invitera la population à une grande cérémonie officielle à la FJKM Ziona Vaovao à Tsaramandroso ambony. Cette messe rassemblera les fidèles des quatre églises membres de cette organisation chrétienne, et marquera la première apparition publique de la chorale de la FFKM, qui chantera désormais à chaque événement organisé par la structure, en union avec les chorales des quatre églises.

Dimanche matin, la revue militaire dirigée par le préfet de Mahajanga précédera le traditionnel dépôt de gerbes sur la place du 29 mars, au jardin Cayla, vers 8 h. Par ailleurs, le vernissage d'une exposition aura lieu samedi à 15 h à la Maison de la Culture et de la Communication, Akory Haly à Mangarivotra, et une projection de film sur l'événement du 29 mars 1947 sera organisée dimanche après-midi à 16 h.