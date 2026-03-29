Tunisie: Où suivre en direct le match Tunisie - Haïti ce soir ?

La sélection tunisienne affronte son homologue haïtienne dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, dans le cadre d'un match amical international de préparation aux prochaines échéances.

La rencontre se déroulera à Toronto, au Canada, et débutera à 01h00 (heure tunisienne).

Elle sera diffusée en direct sur la chaîne nationale Watania 1, permettant aux supporters de suivre cette confrontation nocturne.

Ce rendez-vous constitue une nouvelle opportunité pour le staff technique tunisien d'évaluer l'état de forme de ses joueurs et de tester certaines options tactiques, à l'approche des grandes compétitions internationales, notamment la Coupe du monde 2026.