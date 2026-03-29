À l'issue de leur dernière course, le 500 yards nage libre, en finale du championnat universitaire américain de natation (NCAA), les deux nageurs tunisiens, Mohamed Ayoub Hafnaoui et Ahmed Jaouadi, respectivement champion olympique et champion du monde, sont revenus sur leurs performances, leur complicité et leurs ambitions collectives.

Mohamed Ayoub Hafnaoui confie qu'il ne s'attendait pas à remporter l'épreuve et qu'il est avant tout heureux d'être de retour dans la compétition. "S'entraîner depuis un an et demi avec Ahmed Jaouadi est une chance qui me rend meilleur", explique-t-il.

Concernant la course, Hafnaoui la qualifie d' "incroyable" et souligne que peu lui importe que ce soit lui ou l'un de ses coéquipiers qui l'emporte, tant que l'équipe engrange le maximum de points.

Il estime que si le rythme avait été plus soutenu dès le départ, il aurait pu passer sous la barre des quatre minutes.

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"Ce n'est pas quelque chose que je dis souvent, mais je crois que ce seuil reste envisageable", précise-t-il, ajoutant qu'il doit encore s'habituer à la distance en yards, lui et Jaouadi étant tous deux en première année NCAA.

Le champion olympique insiste sur l'importance de la victoire collective plutôt qu'individuelle. Il évoque la complicité au sein du groupe des Gators, où tous partageaient la même nervosité avant la course.

"Nous avons décidé d'utiliser cette nervosité pour nager plus fort, ensemble" , explique-t-il.

Il se dit fier de faire partie d'un groupe qu'il considère comme le meilleur du pays, avec des nageurs comme Bobby et Katie, et confie que ce collectif pourrait devenir, à terme, un véritable "temple de la nage".

Ahmed Jaouadi, de son côté, affirme qu'il s'attendait à la performance de Hafnaoui. "Je sais à quel point il s'entraîne dur et réalise des choses impressionnantes sans jamais en parler publiquement", souligne le champion du monde.

Leur approche commune, ajoute-t-il, consiste à travailler en silence jusqu'à atteindre leurs objectifs. Jaouadi raconte avoir grandi en observant les performances de Mohamed, notamment aux Jeux olympiques, qui lui ont donné le sentiment que tout était possible.

Il se remémore un souvenir de 2018, lorsqu'ils s'entraînaient ensemble en Tunisie : Mohamed, nageant dans la ligne huit, avait encouragé Jaouadi à prendre confiance en ses capacités. Une parole qu'Ahmed considère déterminante dans son parcours.

Les résultats de la finale du 500 yards ont confirmé leur talent. Ahmed Ayoub Hafnaoui a remporté la médaille d'or avec un temps de 4:06.56, battant son record personnel, tandis qu'Ahmed Jaouadi décroche l'argent en terminant deuxième avec 4:06.90.

Deux jours plus tôt, sur l'épreuve du 1650 yards, Jaouadi s'était imposé en 14:10.03, battant l'ancien record américain détenu par Bobby Finke, tandis que Hafnaoui prenait la quatrième place en 14:22.64.

En février, lors du championnat universitaire du Sud-Est des États-Unis, les deux nageurs s'étaient également distingués : Jaouadi avait remporté l'or et Hafnaoui le bronze dans la même épreuve, confirmant la régularité et l'excellence de leurs performances.

Tous deux apparaissent désormais comme des figures majeures de la natation universitaire américaine et continuent de démontrer l'impact du duo tunisien sur la scène internationale.