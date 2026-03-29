Tunisie: Ligue 2 - 20e journée - Matchs avancés - Le PSSE pour creuser davantage l'écart

Le SC Moknine freinera-t-il les ardeurs du Progrès de Sakiet Eddaier ?

- La Ligue 2 reprend ses droits cet après-midi avec cinq matchs avancés en attendant la mise à jour de cette journée prévue demain. Au menu du groupe A, une seule rencontre se déroulera aujourd'hui, du côté de Ben Arous où le Sporting local reçoit le Croissant de Msaken. Respectivement 5e et 6e au sein de la hiérarchie du groupe, les deux formations évolueront sans pression, quoique, pour le CSM, une victoire lui permettrait de dépasser son adversaire du jour au classement. Rappelons aussi que lors de la ronde écoulée, le CS Msaken était venu à bout d'El Makarem de Mahdia alors que dans le même temps, le SCBA a ramené un point de son déplacement à Bousalem.

L'AS Kasserine en embuscade

Passons au groupe B à présent, là où le leader a l'opportunité de creuser l'écart. Le Progrès de Sakiet Eddaier, premier de cordée, se produira ainsi à Moknine face au Sporting de la place. Avant-dernier, le SCM entend valider pour lancer l'opération remontée au classement. Quant au PSSE, les victoires en appellent forcément d'autres...Chapitres poursuivants du PSSE, l'ASK, 3e de rang, pourrait prendre

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la place de dauphin s'il l'emporte face à Kalaa Sport au Sahel. Pas évident pour l'AS Kasserine cependant, sachant que Kalaa Sport n'a pas encore totalement validé son maintien. Bref, KS reste exposé à plus d'un club du bas du tableau et ne peut pas se permettre de plier dans son fief aujourd'hui. Volet clubs médians et qui jouent pour le maintien, la lutte va s'intensifier dès aujourd'hui. A Gafsa, mal loti au sein de la hiérarchie, El Gawafel croise l'AS Jelma, 12e et plus que jamais situé dans la zone des menacés. Victoire impérative pour les deux formations et matchs débridés et ouverts en perspective. Enfin, à Sidi Bouzid, virtuellement rétrogradé en L3, à moins d'un miracle, l'OSB reçoit le CS Redayef, un onze qui lutte pour sa survie dans cette Ligue. Là aussi, la rencontre s'annonce disputée et malheur au vaincu...

Le programme

Groupe A

SC Ben Arous-CS Msaken.

Arbitre : Youssef Ben Yahia Groupe B

SC Moknine-PS Sakiet Eddaier.

Arbitre : Mehrez Melki

Kalaa Sport-AS Kasserine.

Arbitre : Khaled Gouider

EGS Gafsa-AS Jelma.

Arbitre : Hamza Jaied

Olympique Sidi Bouzid-CS Redayef. Arbitre : Badis Ben Salah

Coup d'envoi à 14h30.