Tunisie: Bâtiments menaçant ruine - Le ministre Zouari appelle à accélérer les textes d'application

28 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a appelé à une bonne coordination entre les différentes parties prenantes afin d'accélérer la publication des textes d'application de la loi relative à ces bâtiments .

Lors d'une séance de travail tenu, vendredi, dans le cadre de l'impulsion de la promulgation des textes d'application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, il a mis l'accent sur la nécessité d'accorder plus d'importance à ce dossier et d'organiser des séminaires et des sessions de formation au profit des municipalités pour mieux expliquer les dispositions de cette loi.

Et de préciser que cette loi s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de l'État visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Les objectifs fondamentaux de la loi, les mesures fixées et leurs délais, les attributions des différentes parties (propriétaires, municipalités, autorités centrales et régionales), ainsi, que les textes d'application de la loi sur les bâtiments menaçant ruine ont été présentés, à cette occasion.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.