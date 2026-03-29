Tunisie: Bâtiments menaçant ruine - Le ministre Zouari appelle à accélérer les textes d'application

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a appelé à une bonne coordination entre les différentes parties prenantes afin d'accélérer la publication des textes d'application de la loi relative à ces bâtiments .

Lors d'une séance de travail tenu, vendredi, dans le cadre de l'impulsion de la promulgation des textes d'application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, il a mis l'accent sur la nécessité d'accorder plus d'importance à ce dossier et d'organiser des séminaires et des sessions de formation au profit des municipalités pour mieux expliquer les dispositions de cette loi.

Et de préciser que cette loi s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de l'État visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Les objectifs fondamentaux de la loi, les mesures fixées et leurs délais, les attributions des différentes parties (propriétaires, municipalités, autorités centrales et régionales), ainsi, que les textes d'application de la loi sur les bâtiments menaçant ruine ont été présentés, à cette occasion.