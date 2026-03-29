Tunisie: Le nouveau pont de Bizerte est-il vraiment le plus grand de son genre en Afrique ?

Le nouveau pont de Bizerte, lancé en 2022, représente l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux du pays. Il a été conçu pour désengorger la circulation urbaine, faciliter l'accès au port et relier l'autoroute A4 aux zones périphériques de la ville.

Cette réalisation, qui s'étend sur plus de neuf kilomètres de voies nouvelles, inclut des routes, des échangeurs, des ponts secondaires et des aménagements urbains complets.

La construction progresse rapidement, avec une mise en exploitation partielle attendue dès 2026 et la livraison complète du pont principal programmée pour 2027.

Un chantier technique hors norme

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Le pont principal s'étend sur environ 2 070 mètres et culmine à 56 mètres au-dessus du niveau de l'eau, permettant le passage de navires de toutes tailles et renforçant ainsi l'activité portuaire de Bizerte.

Sa structure mixte, combinant béton armé et acier, repose sur des fondations profondes pouvant atteindre 70 mètres sous le niveau du canal.

L'ensemble du projet, évalué à près de 750 millions de dinars tunisiens, est réalisé par l'entreprise chinoise Sichuan Road and Bridge Group en partenariat avec le ministère tunisien de l'Équipement.

Les sections routières qui accompagnent le pont affichent déjà des taux d'avancement supérieurs à 60 %, tandis que le pont principal, plus technique, suit son calendrier de construction avec une progression constante.

Ce pont ne se limite pas à la seule traversée du canal de Bizerte. Il s'inscrit dans un programme d'aménagement global qui comprend l'éclairage public, les trottoirs, les réseaux d'assainissement et la sécurité des usagers.

Les travaux intègrent également des échangeurs et des ponts secondaires, permettant de fluidifier le trafic et de réduire la congestion qui affecte la ville depuis plusieurs années.

Les responsables tunisiens insistent sur le respect strict des délais, soulignant l'importance de cette infrastructure pour le développement économique régional et pour le renforcement des échanges commerciaux autour du port.

"Le plus grand pont en Afrique" : analyse d'une affirmation

Depuis quelques semaines, une affirmation circule sur les réseaux sociaux selon laquelle le nouveau pont de Bizerte serait "le plus grand pont en Afrique et le deuxième plus grand pont du monde", parfois attribuée au directeur général de la Direction des ponts et chaussées, Khaled Latrach.

Une analyse des sources journalistiques fiables montre que cette déclaration n'apparaît pas textuellement dans les médias officiels. Les articles de médias de renommé indiquent que le pont est considéré comme "le premier de ce genre en Afrique et le deuxième dans le monde selon ses caractéristiques techniques", une précision qui concerne uniquement le type de structure mixte utilisée, et non un classement mondial par longueur totale ou envergure absolue.

En réalité, les ponts les plus longs au monde dépassent largement les deux kilomètres, certains viaducs en Chine atteignant plus de cent kilomètres.

L'expression "deuxième au monde" dans le contexte tunisien renvoie donc à l'originalité de la conception technique et à l'exploit d'ingénierie représenté par ce type de structure, et non à un record universel de dimension.

Si le pont de Bizerte est incontestablement exceptionnel sur le plan technique, l'annonce vue sur les réseaux sociaux relève davantage d'une mise en avant promotionnelle que d'une classification rigoureusement vérifiable à l'échelle mondiale.

Une infrastructure stratégique pour Bizerte et la Tunisie

Malgré la prudence nécessaire dans l'interprétation des classements, le pont de Bizerte constitue un véritable levier de développement pour la ville et ses environs.

Il permettra de fluidifier le trafic, de sécuriser les déplacements et d'accélérer l'acheminement des marchandises vers le port, favorisant l'essor économique de la région.

Les autorités insistent sur la qualité de l'exécution et le suivi rigoureux des travaux, soulignant que ce projet n'est pas seulement un chantier symbolique, mais un investissement concret pour l'avenir de Bizerte et de la Tunisie.

Ceci pour dire que le pont de Bizerte est à la fois un exploit technique et un outil de développement stratégique. Le projet reste un des plus ambitieux en Afrique et démontre le savoir-faire tunisien dans la réalisation d'infrastructures complexes.

Sa livraison complète prévue pour 2027 sera un jalon majeur pour la mobilité et l'économie de la région, et il est déjà considéré comme une référence en matière de ponts de grande envergure sur le continent africain.