Tunisie: Qui est Salaheddine Selmi, nouveau secrétaire général de l'UGTT ?

Salaheddine Selmi a été élu secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) à l'issue du 26e congrès ordinaire de la centrale syndicale, tenu à Monastir, marquant la fin d'un processus électoral interne compétitif et l'ouverture d'une nouvelle étape pour la principale organisation syndicale tunisienne.

La liste "Stabilité et Défi", conduite par Selmi, s'est imposée nettement lors du scrutin interne, remportant l'ensemble des sièges au bureau exécutif national face à des listes rivales.

Figure bien établie au sein de l'UGTT, Selmi succède à Noureddine Taboubi, ancien secrétaire général dont le départ a ouvert la voie à ce renouvellement de la direction. Avant d'accéder à la tête de la principale centrale syndicale tunisienne, il a occupé le poste de secrétaire général adjoint, démontrant une connaissance approfondie des mécanismes internes et des enjeux sociaux liés à la représentation des travailleurs.

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Le congrès a également reflété les tensions internes qui ont caractérisé la centrale ces derniers mois, avec des débats vifs entre listes concurrentes et des attentes fortes autour de la conduite future du syndicat. La victoire de Selmi est perçue comme une affirmation d'une ligne de continuité organisationnelle, tout en ouvrant la porte à de nouveaux défis, notamment en matière de dialogue social, de négociations salariales et de la défense des droits des travailleurs dans un contexte économique difficile.

En tant que nouveau secrétaire général, Salaheddine Selmi hérite d'une mission complexe : renforcer le rôle de l'UGTT dans la scène sociale tunisienne, maintenir son influence dans le dialogue avec les autorités publiques, répondre aux attentes croissantes de ses membres face aux défis économiques et politiques actuels, améliorer les conditions de travail et les négociations salariales dans un contexte économique difficile.