Tunisie: UGTT - La liste Salaheddine Selmi remporte le bureau exécutif

28 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La liste "Stabilité et Défi", dirigée par Salaheddine Selmi, a remporté les sièges du bureau exécutif national de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) lors du congrès tenu à Monastir.

La composition du bureau exécutif national est désormais la suivante : Salaheddine Selmi, Ahmed Jaziri, Boulbaba Salmi, Jebran Bouraoui, Wajih AZidi, Taher Al-Mezi (Al-Barbari), Tayeb Bahri, Mabrouk Toumi, Nahla Sayyadi, Samia Amid Hajji, Silwan Simiri, Slim Bouzidi, Othman Jalouli, Fakhreddine Oweiti et Salah Ben Hamed.

La liste "Stabilité et Défi" a également remporté les sièges des deux organes nationaux chargés du règlement intérieur et du contrôle financier.

Le congrès a opposé deux listes principales :

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"Stabilité et Défi", menée par Salaheddine Selmi

"Indépendance et Lutte", dirigée par Farouk Ayari

Chaque liste présentait 15 candidats pour le bureau exécutif, ainsi que 5 membres pour l'organe du règlement intérieur et 5 pour l'organe de contrôle financier.

L'organe national du règlement intérieur est chargé de veiller au respect des règles internes et au bon fonctionnement des activités syndicales. L'organe national de contrôle financier contrôle les comptes, budgets et dépenses, prépare les rapports financiers pour le congrès, signale les irrégularités et veille à la bonne gestion des fonds syndicaux.

Les élections ont rassemblé 588 délégués, représentant les structures régionales, nationales et sectorielles de l'UGTT.

Le congrès a été marqué par des débat animés sur les rapports moral et financier, l'évaluation de la période précédente et la définition des priorités syndicales pour les mois à venir, notamment concernant les réformes légales, les dossiers sociaux, les salaires et les réformes économiques dans les secteurs public et privé.

Lire aussi: Congrès de l'UGTT : deux listes en lice pour le bureau exécutif, une troisième en gestation

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