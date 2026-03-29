Tunisie: Marché automobile tunisien - Retards temporaires de livraison en raison des tensions internationales

Les tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient commencent à impacter le transport maritime international, provoquant un allongement des délais pour l'acheminement des marchandises vers la Tunisie.

Ce contexte exceptionnel affecte désormais le secteur automobile, entraînant des retards temporaires dans la livraison des véhicules commandés par les clients tunisiens.

Geely Tunisie, représenté par son distributeur officiel Sotudis, a confirmé que la situation a réduit le nombre de navires disponibles, perturbant temporairement les chaînes logistiques. Face à ces contraintes, le concessionnaire affirme être pleinement mobilisé pour minimiser l'impact sur ses clients et assurer un suivi précis de chaque commande.

Selon Sotudis, malgré ces perturbations, les premières livraisons de véhicules sont attendues sur le marché tunisien d'ici la fin du mois d'avril.

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Le distributeur souligne aussi que ces retards sont temporaires et indépendants de sa volonté, et que toutes les mesures sont mises en oeuvre pour garantir la livraison dans les meilleurs délais possibles. Les clients seront informés en temps réel de l'avancée de leurs commandes afin de préserver la qualité de l'expérience et la confiance envers la marque.

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