Tunisie: Phosphate tunisien - Le GCT relance la production et l'exportation dès 2026

Le Directeur Général du Groupe Chimique Tunisien (GCT), Hédi Youssef, a annoncé que le groupe élabore actuellement une vision stratégique globale visant à réformer et développer le secteur du phosphate et de ses dérivés. L'objectif est de renforcer sa contribution à l'économie nationale et d'améliorer la situation des finances publiques.

Cette stratégie repose sur la mise en place d'un nouveau système de gouvernance, adapté aux spécificités des entreprises industrielles et visant à optimiser l'ensemble de la chaîne, de l'extraction au transport et à la transformation. Le GCT a créé une commission stratégique interne regroupant des experts pour préparer des propositions concrètes de développement industriel, tandis que des commissions ministérielles supervisent l'élaboration de la stratégie nationale.

Le taux d'activité global du complexe ne dépasse actuellement pas 40 %, avec des performances variables entre certaines unités industrielles en 2025, notamment les usines d'acide phosphorique de Gabès et de Skhrira, l'usine de phosphate fin et l'usine de diphosphate fin à Mdhila. La consommation annuelle de phosphate s'élève à environ 2 millions de tonnes, avec un stock disponible d'environ 600 000 tonnes, tandis que la consommation annuelle de soufre atteint environ 600 000 tonnes.

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Sur le plan environnemental, le GCT a mis en place un programme validé visant à arrêter immédiatement les émissions polluantes, incluant la maintenance et la réhabilitation des unités industrielles. Le financement et le développement de partenariats internationaux, notamment avec des entreprises algériennes, sont considérés comme des leviers essentiels pour renforcer les capacités de production et l'échange d'expertise.

Le plan quinquennal pour 2026-2030 prévoit une augmentation progressive de la production, passant de 5,5 millions de tonnes en 2026 à 13,6 millions de tonnes en 2030. Le programme inclut également un retour progressif à l'exportation de phosphate séché, avec un objectif de 300 000 tonnes en 2026 et d'un million de tonnes en 2030, soutenu par la hausse des prix mondiaux. Pour atteindre ces objectifs, il est prévu de renforcer le transport du phosphate brut vers les centres de production, d'assurer l'approvisionnement en eau industrielle et de relancer les grands projets, notamment "Om El Kcheb 1", tout en lançant la construction de la nouvelle unité "Om El Khcheb 2".

Le programme économique gouvernemental prévoit également de diversifier les produits dérivés du phosphate afin de répondre à la demande du marché et aux besoins du secteur agricole. La production d'acide phosphorique normal et purifié, de triphosphate fin, de monophosphate fin ainsi que de diphosphate et monophosphate d'ammonium sera renforcée. L'objectif est de développer l'exportation, de répondre aux besoins du marché intérieur et de couvrir les besoins du secteur agricole. La finalisation de l'usine M'dhilla 2, arrêtée depuis 2020, ainsi que la réhabilitation environnementale des unités de Gabès, Gafsa et S'khrira figurent parmi les priorités.

L'année 2026 marque le lancement effectif du plan de développement 2026-2030, avec pour priorités l'augmentation de la production et de l'extraction, le développement des infrastructures de transport pour acheminer le phosphate vers les unités de transformation et les ports, l'extension des capacités de stockage et d'exportation et la priorisation du transport ferroviaire dès cette année. Un effort d'investissement significatif sera également déployé pour rattraper le retard des grands projets, dont notamment le projet "Om El Khcheb", le lancement de la nouvelle unité de production et la réhabilitation des unités de lavage et de production.

Le GCT se concentre ainsi sur l'augmentation des capacités d'extraction, de production, de stockage et de transport dans le cadre d'un programme ambitieux visant à redonner au secteur du phosphate sa place stratégique sur le marché mondial.

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